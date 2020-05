Questions et réponses sur les lignes ouvertes de LCN

Que ce soit en lien avec la santé ou l'économie, nos spécialistes répondent quotidiennement à vos questions en direct sur les ondes de LCN.

Posez-nous vos questions en santé et en économie et nous y répondrons en direct à 16h30 sur les ondes de LCN. Envoyez-les par courriel à nouvelles@tva.ca ou par téléphone au 514 370-3222.

«J’ai 61 ans, je travaille dans un service de garde, le changement qu’il y a eu, est-ce que je pourrais travailler, est-ce que mari immunosupprimé, impact dans nos vies» - Francine

«C’est difficile à évaluer, on a très peu de littérature. Il semble que les enfants ne soient pas de grands vecteurs pour le transmettre à la maison et contaminer les parents. C’est basé sur de petites études. Pour quelqu’un de gravement immunosupprimé, ce ne serait pas une bonne idée. Il faudrait en parler avec votre médecin et votre employeur. Encore une fois, c’est un peu trop incertain de dire quoi faire.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue

«Même pour des conditions plus simples, actuellement, les neurologues émettent des lettres à leurs patients. Vous êtes un contact de quelqu’un qui est immunosupprimé, il y a un risque qui est présent. C’est certain qu’il va y avoir des enjeux de salaire.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«On peut demeurer admissible si on ne peut retourner au travail en raison de l’inquiétude possible. Il ne faut pas que votre employeur reçoive ça comme une démission.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Pourquoi dans les points de presse on ne parle jamais de décès d’enfant ici?» - Jimmy

«Il n’y a eu aucun décès chez les moins de 30 ans au Québec. Ailleurs dans le monde, notamment en Chine, on invoque le fait que les enfants avaient une autre condition. Chez les 30 à 60 ans, ça correspond à environ 2% des décès.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Si on trouve un vaccin, est-ce que ce sera un vaccin vivant ou non?» - Ginette

«Je ne crois pas que ce soit un vaccin qui est vivant. C’est très rare qu’on ait des vaccins vivants de nos jours.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue

«Dans tous les projets que j’ai vus, on utilise un fragment, on inactive le virus, le virus ne peut plus se multiplier, il n’y a pas de risque d’être infecté. C’est très rare qu’on va utiliser des virus vivants.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue

«Pourquoi est-ce qu’on doit prouver avec un test négatif pour visiter nos parents alors qu’on nous refuse dans les centres de dépistage parce qu’on est asymptomatique?» - Marie-Claude

«Il n’y a pas une abondance de tests encore, on est encore au tour de 6000 ou 7000. On n’est pas encore capable de rendre ça disponible.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Est-ce normal que Montréal emmène les malades à Longueuil ou Laval?» - Christiane

«On est dans un contexte extraordinaire. Certains hôpitaux ont moins de place pour hospitaliser les patients. On sélectionne certains patients ayant besoin de soins moins importants pour les relocaliser dans des milieux où ils vont avoir des soignants pour eux, mais pas nécessairement dans des hôpitaux. On a un système qui fait qu’on peut appeler ailleurs et envoyer les patients. Tout le monde a le droit d’aller aux soins intensifs. On fait ça pour avoir une marge de manœuvre. En théorie ce n’est pas quelque chose qu’on ferait normalement, mais en temps de pandémie, c’est une solution.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue

«Est-ce que je peux, comme grand-mère de 58 ans, garder mes petits-fils de 3 et de 7 ans si je respecte les mêmes consignes que dans les services de garde?» - Carmen

«Si les grands-parents sont en bonne forme, le ministre a suggéré vous servir de votre gros bon sens. Ce serait peut-être une bonne chose de porter de l’équipement de protection. Des centaines de milliers de Québécois n’ont pas de ressources et doivent retourner travailler. Si vous êtes sans recours et que votre seule alternative est de faire appel aux grands-parents, vous pouvez le faire.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Où en sommes-nous dans les recherches sur l'utilisation du plasma de convalescent pour neutraliser le virus? Est-ce que cela pourrait devenir un remède potentiel?» - Geneviève

«Je crois que c’est possiblement une des thérapies qui pourraient être les plus utiles. On va aller donner du sang et on va séparer et garder le plasma. C’est un liquide sanguin qui est plein d’anticorps. On fait une prise de sang chez quelqu’un qui est guéri, on prendrait ce liquide précieux et on le donnerait à quelqu’un qui a la COVID. Dans certains cas, ç’a permis d’effacer la charge virale. C’est très prometteur. Je sais qu’Héma-Québec est en train de recruter pour les traitements de gens qui sont très malades.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue

«Si on ouvre les campings plus tard, est-ce que le propriétaire doit nous rembourser pour les mois où on ne pouvait pas y aller?» - Judith

«Comme il n’y a pas eu consommation du bien ou du service, vous pourriez vous entendre pour obtenir un remboursement partiel. Il va y avoir un été au Québec. Il va y avoir une saison de golf et il va y avoir une saison de pêche.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Est-ce possible que nous ne trouvions jamais de vaccin et si c'est le cas, qu'allons-nous faire?» - Véronique

«C’est une hypothèse qui peut s’avérer exacte. Il y a des virus pour lesquels on n’arrive pas à trouver de vaccin, comme le VIH et l’Ebola. C’est le virus qui va nous dire quoi faire. Il y a plusieurs projets qui vont permettre de diminuer les symptômes. Il y aura certainement d’autres options. On va devoir s’habituer à ce que ça fasse partie de nos vies.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«J'ai un contrat dans une école primaire qui se termine le 30 juin. Je dois travailler dès la semaine prochaine, mais le milieu familial où ma fille se fait garder n'a pas de place avant le 20 juin. Suis-je admissible à la PCU?» - Andréanne

«Théoriquement oui, si vous répondez aux autres critères, vous pourriez redemander la PCU. Visitez LaPlace0-5.com pour les parents qui cherchent un milieu de garde. C’est la seule alternative pour l’instant.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Je suis éducateur dans une école primaire et j'ai 61 ans. Est-ce que je devrais finalement me rendre au travail à la réouverture?» - Benoît

«La réponse est oui. Si vous avez une condition médicale particulière, alors il ne sera pas conseillé de retourner au travail.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Je suis propriétaire d'une garderie en milieu familial et je suis immunosupprimée. Si je ne rouvre pas l'établissement, le ministère de la Famille va-t-il me compenser?» - Cynthia

«Il y a un plan de soutien qui n’est pas finalisé, mais qui devrait être annoncé sous peu. Si la garderie ne rouvre pas et qu’elle n’est pas reconnue, il n’y aura pas de compensation.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Je suis responsable d'un service de garde en milieu familial. Nous n'avons pas reçu nos protections et nous ouvrons le 11 mai. Que devrons-nous faire?» - Nancy

«C’est la responsabilité des garderies non reconnues de se procurer le matériel de protection, il ne faut pas attendre que ça tombe du ciel. Rendez-vous sur le site web du gouvernement du Québec.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie