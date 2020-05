Retourner son enfant à l’école ou pas? C’est la question que se posent plusieurs parents.

Invité à l’émission de Julie Marcoux, le docteur Jean-François Chicoine, pédiatre au CHU Sainte-Justine, a expliqué les motifs qui doivent entrer en compte dans cette décision.

«Mes collègues et moi avons reçu beaucoup de questions. C’est d’ailleurs pourquoi nous avons voulu éclairer globalement à travers l’Association des pédiatres du Québec et à travers le positionnement des quatre CHU pédiatriques du Québec pour dire que le retour à l’école était possible.»

«Je vous dirais que les raisons qui font qu’on peut envoyer son enfant ou pas à l’école sont celles qui existent en décembre, en janvier et février. Pour nous, les pédiatres, l’influenza et la bronchiolite sont responsable d’énormément d’hospitalisations, de douleurs, et parfois de mortalité. On n’en est pas là du tout avec la COVID-19, qui est une maladie qui épargne relativement les enfants.»

Et pour les enfants qui font de l’asthme, il n’y a «pas plus de risque de l’attraper, pas plus de risque d’avoir une maladie sévère. Évidemment, une crise d’asthme peut être déclenchée par tous les virus, mais, pour la très grande majorité des enfants asthmatiques, la décision est la même qu’au mois de janvier ou de février.»

Si les enfants sont relativement épargnés par la COVID-19, plusieurs adultes autour d’eux sont plus à risque. «La plus grosse souffrance qu’ont actuellement les pédiatres, c’est de priver d’une certaine façon les petits-enfants de leurs grands-parents. C’est ce qui est le plus difficile.»