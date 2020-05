Un lama pourrait être la clé pour vaincre la COVID

Le monde entier est dans une course commune afin de trouver un remède pour vaincre la pandémie de COVID-19 et des scientifiques se tournent vers une source à tout le moins obscure : Winter le lama.

La bête âgée de quatre ans, qui se trouve sur une ferme de recherche en Belgique, est maintenant au centre d’une nouvelle étude de chercheurs belges. Ces derniers analysent les anticorps de l’animal puisqu’ils semblent se lier étroitement aux protéines du virus et «neutraliser» son effet, rapport le «New York Post».

Les chercheurs étudiaient déjà les anticorps, connus comme des nanocorps, des lamas pour développer un traitement contre le SRAS et la MERS. Les virus partageraient des pointes de protéines sur lesquelles l'anticorps se verrouille, avance le «Post».

«L’étude était un projet parallèle en 2016. Nous avons pensé que c'était peut-être intéressant», a déclaré Xavier Saelens, co-responsable des chercheurs belges au Centre biotechnologique médical VIB-UGent, qui s'est associé à l'Université du Texas à Austin pour l’étude.

«L’arrivée du nouveau virus a fait en sorte que soudainement c’était plus important», dit-il.

Les scientifiques se tournent souvent vers les anticorps des lamas et des animaux de la famille des chameaux parce qu’ils produisent des anticorps 25% plus petits que ceux des humains. Ceci facilite leur manipulation dans le but de combattre un virus.

Les résultats préliminaires tendent vers un possible traitement pour la COVID-19. Mais les experts se questionnent à savoir si le traitement serait aussi efficace chez l’humain que chez le lama. Il pourrait s’écouler plusieurs mois avant de connaître la réponse.

Des tests sur les bêtes doivent débuter bientôt, tandis que ceux sur les humains pourraient seulement se faire à la fin de l’année, selon les chercheurs.