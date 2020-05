Une dizaine de chauffeurs de taxi sont morts à Toronto

Une dizaine de chauffeurs de taxis et de limousines travaillant à l'Aéroport international Pearson de Toronto sont morts au cours des dernières semaines, incluant six conducteurs qui avaient reçu un diagnostic de COVID-19.

Les causes des décès des quatre autres chauffeurs n'ont toujours pas été déterminées, a précisé le président de l'association Airport Limo, Rajinder Aujla, en entrevue avec certains médias locaux.

«Tout le monde est inquiet en ce moment. Tout le monde a peur de ce qui est arrivé et de ce qui va se produire. Plusieurs personnes sont fâchées», a affirmé le responsable syndical à la chaîne CP24.

Présentement, l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto offre du matériel de protection individuel aux chauffeurs, qui s'assure de désinfecter leur voiture ou limousine après chaque course. Cependant, les chauffeurs jugent que les autorités aéroportuaires ont tardé à réagir en début de pandémie, notamment en donnant de l'information aux conducteurs, ce qui aurait pu permettre de sauver des vies.

«Le dernier client que j'ai pris, c'était un groupe de quatre personnes. Ils venaient de France, qui était un point chaud à ce moment-là. Ils m'ont dit qu'ils allaient s'isoler, mais ils étaient assis juste derrière moi», a donné en exemple à CP24 Charanjit Saini, un chauffeur de taxi qui a cessé de travailler à la fin mars en raison des risques liés à la pandémie.

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto a réagi, dans une déclaration envoyée aux chaînes CP24 et Global, en offrant ses sympathies aux proches des victimes et en affirmant qu'elle travaille de pair avec les représentants de l'industrie des taxis et limousines pour trouver des solutions relativement à la pandémie de COVID-19.