Confusion autour des salons de toilettage

Des propriétaires de salon de toilettage, notamment du Saguenay, déplorent qu'on leur ait transmis de mauvaises informations pour la reprise des activités.

Dans les derniers jours, des fonctionnaires du gouvernement du Québec leur ont dit qu'ils étaient autorisés à reprendre leurs tâches.

Plusieurs toiletteurs de Saguenay, qui avaient posé la question par écrit, ont reçu ce message en réponse: «Les services de toilettage peuvent maintenant ouvrir, partout au Québec, sauf dans la Communauté métropolitaine de Montréal où l'ouverture est prévue à partir du 18 mai. L'information sera mise à jour sur Quebec.ca sous peu».

«On est beaucoup de toiletteuses à s'être mobilisées. On a planifié nos journées. Moi hier, j'ai couru comme une poule pas de tête. J'appelais mes clients. J'étais booké jusqu'à milieu juin. C'était la panique», a raconté Joannie Lessard, propriétaire du salon Institut Glam Canin. Elle a contacté une cinquantaine de clients pour leur donner un rendez-vous.

Or, quelques heures plus tard, un autre message a été acheminé par le gouvernement aux propriétaires des salons de toilettage.

«Nous communiquons avec vous puisque nous avons malheureusement partagé une information erronée. En effet, les services de toilettage ne sont toujours pas autorisés à ouvrir... Nous sommes sincèrement désolés des inconvénients que cela a pu causer», peut-on lire.

Joannie Lessard, comme plusieurs de ses consœurs, déplore avoir été plongées en pleine confusion.

«On reçoit un message du gouvernement et il était écrit qu'on n'avait plus le droit d'ouvrir, qu'il s'était trompé, qu'il était vraiment désolé. Mais nous, ça nous a vraiment engendré beaucoup de petites problématiques. Il a fallu que je rappelle tous mes clients. Tout le monde était vraiment déçu. Les clients étaient vraiment tristes et fâchés de ça. Surtout qu'on a eu le OK, puis ça a reculé», a-t-elle affirmé, désolée d'avoir créé une fausse joie chez ses clients, qui attendent sa réouverture avec impatience.

Le porte-parole du ministère de l'Économie, Jean-Pierre D'Auteuil, a confirmé que de mauvaises informations ont circulé probablement dû à une mauvaise interprétation de la part de fonctionnaires. Il a indiqué que les salons de toilettage sont des commerces de services au même titre que les salons de coiffure ou d'esthétique et ne peuvent donc pas reprendre leurs activités.

La propriétaire espère que le gouvernement changera d'idée. Joannie Lessard est convaincue qu'il serait très facile d'opérer en n’ayant aucun contact avec les clients.

«On peut aller chercher le chien à l'extérieur, a-t-elle dit. Le maître peut mettre son chien sans sa laisse, sans son collier, dans une cage. Je peux prendre le chien avec des gants, l'apporter tout de suite au bain, ensuite nettoyer tout le bain, nettoyer tout ce que le chien a touché. Et en ressortant, le chien est propre et c'est juste moi et lui qui se sont touchés.»