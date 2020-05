Des détenus et leur entourage veulent plus de mesures préventives

Bien que le gouvernement provincial relâchera près de 400 détenus pour des raisons de santé publique, plusieurs individus incarcérés et leur entourage estiment que cette mesure est insuffisante dans le contexte actuel de crise sanitaire.

Ce sont les détenus de 65 ans et plus qui ont moins de 30 jours à purger à leur peine qui devraient être remis en liberté, selon leur condition médicale. Aucun détenu ayant commis de crime violent «ne pourra sortir», a affirmé la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, mercredi, en point de presse.

Jean-Louis Nguyen estime que c’est un pas dans la bonne direction, mais qu’il reste du travail à faire. Son conjoint est présentement incarcéré à Bordeaux pour une histoire de stupéfiants. Il n’est pas éligible à une remise en liberté, car il lui reste plusieurs mois de détention et sa section est encore en isolement.

Depuis le début de la crise, 34 détenus ont été déclarés positifs à la COVID-19 dans cet établissement.

«On s’attend à plus de précisions et on appelle la ministre à émettre plus de directives, de façon urgente, pour vraiment protéger les détenus et les agents carcéraux. On demande aussi que le confinement soit à la mesure de l’éclosion, donc de faire plus dépistage et de respecter les droits fondamentaux des personnes détenues», a-t-il déclaré en entrevue à QUB radio.

Selon lui, la mesure annoncée mercredi par le gouvernement provincial ne change rien pour la famille et les proches des détenus. «On reste toujours sans nouvelle», a précisé M. Nguyen.

Les visites ayant été suspendues à la mi-mars, les communications avec son conjoint sont de plus en plus difficiles.

«Depuis le 24 avril, les détenus du secteur E sont en isolement 24h sur 24, donc aucun accès à un téléphone. Ç‘a été extrêmement difficile pour moi d’essayer de comprendre qu’elle était vraiment la situation parce qu’on a de la misère à communiquer avec l’établissement de détention», a raconté M. Nguyen.

Ayant lui-même déjà été incarcéré dans le secteur C, il imagine bien à quoi peut ressembler le climat présentement à Bordeaux.

«C’est un climat de panique, autant pour leurs proches... je pense aussi aux agents correctionnels dont le travail est devenu de plus en plus difficile. Ces gens-là (les détenus) sont coupés de tout contact avec l’extérieur», a-t-il lancé. Il a indiqué que les détenus n’ont pas accès non plus à leurs avocats.

«On parle de détenus qui ont commis des délits. Je ne le conteste pas. Par contre, ce sont des êtres humains. On est au Canada. C’est un pays qui garantit les droits de la personne. Il y a aussi 75 % de la population carcérale à Bordeaux, selon un chiffre avancé par la Ligue des droits et libertés, qui est en attente de procès et le reste [a une sentence] pour une période de moins de deux ans, a affirmé M. Nguyen. Ce sont des gens qui tôt ou tard vont se retrouver dans la société.»