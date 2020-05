Des écrans géants mobiles pour égayer les aînés et souligner la fête des Mères

La Ville de L'Ancienne-Lorette veut «répandre du bonheur» à l’occasion de la fête des Mères, ce dimanche, dans un CHSLD et d'autres résidences pour aînés, avec des projections sur écran géant à l’extérieur.

«Pour le plus grand plaisir des mamans et des grands-mamans, les cinq résidences pour personnes âgées et le CHSLD de notre territoire recevront à tour de rôle la visite surprise d’un écran géant mobile, sur lequel défileront les plus belles photos des citoyens», peut-on lire dans un communiqué diffusé jeudi matin.

«Tous les citoyens sont invités à participer et à offrir du bonheur et du réconfort pour la fête des Mères en se prenant en photo de façon originale, et ce, qu’ils aient ou non des proches qui résident dans l’un des centres pour personnes âgées du territoire», ajoute-t-on.

Les citoyens ont jusqu’à midi, samedi, pour contribuer en envoyant leurs photos par courriel à l’adresse communication@lancienne-lorette.org.