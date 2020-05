Des enfants prennent la parole

Hormis à Montréal, les vacances forcées tirent à leur fin pour les enfants à travers le Québec.

• À lire aussi: Des moins de 70 ans pourront finalement garder leurs petits-enfants

TVA Nouvelles est allée à la rencontre d’enfants du primaire qui recommencent l’école le lundi 11 mai, date de début du déconfinement progressif et de la reprise scolaire avec certaines mesures, comme la distanciation sociale et le port d’équipement de protection du côté des enseignants.

« À tout moment on peut l’attraper, le transmettre à nos parents et à notre famille. C’est ça qui me fait le plus peur. Après, je sais qu’on sera protégé et qu’on va être à deux mètres de distance », a déclaré Sacha à Québec en entrevue avec TVA Nouvelles.

« On est excité de revoir nos amis et nos professeurs. Par contre, c’est sûr que ça va être différent », dit pour sa part Rosabelle.

D’autres parents n’ont pas voulu prendre de chances. Un jeune du nom d’Alexandre restera donc chez lui dans les prochaines semaines. Il fera l’école à distance. D’ailleurs, sa famille a déjà depuis plusieurs semaines des rencontres à distance avec leur enseignante par Zoom, les mercredis et les vendredis, faisant entre autres des dictées avec l’enfant.

Dans la province, les directions d’écoles primaires sont toujours à la recherche d’enseignants et de locaux pour leurs groupes réduits, en plus des multiples défis entourant les mesures sanitaires à mettre en place.