Des moins de 70 ans pourront finalement garder leurs petits-enfants

Après avoir encouragé ces mêmes personnes à ne pas reprendre le travail en début de semaine, le gouvernement permettra dorénavant aux grands-parents en santé de moins de 70 ans de garder leurs petits-enfants sous certaines conditions.

«Les gens en bas de 70 ans qui sont en bonne santé et qui voudraient aller garder leurs petits-enfants, pendant la semaine, pour que leurs parents puissent aller en services essentiels, ça va être permis, tant que les gens respectent certaines consignes», a annoncé le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, lors du point de presse de jeudi.

À ce sujet, Québec a réalisé une vidéo explicative avec le ministre de la Famille Mathieu Lacombe et le Dr Arruda afin de détailler ces conditions.

Ainsi, les enfants qui seront gardés par leurs grands-parents devront avoir été isolés dans les dernières semaines, sans avoir fréquenté un service de garde ou l’école.

Il faudra aussi «éviter les grandes accolades», a indiqué le Dr Arruda en point de presse.

Les mesures d’hygiène habituelles comme le lavage fréquent des mains s’appliquent et le port d’un masque ou d’un couvre-visage est recommandé.

«Ce ne sera pas le temps d’inviter grand-maman pour un souper si ce n’est pas pour garder les enfants», insiste le Dr Arruda.

Une situation qui «évolue»

Lundi, le premier ministre François Legault affirmait: «Évidemment, il y a des enseignants qui ont plus de 60 ans, donc on leur demande de ne pas venir à l'école». Lors de la même conférence de presse, il ajoutait au sujet des enfants: «S'ils voient des personnes de plus de 60 ans, il y a un risque».

Puis, mercredi, le Dr Horacio Arruda avait dû justifier sa décision de permettre aux gens de moins de 70 ans de retourner au travail dans les garderies, sans permettre aux grands-parents de garder leurs petits-enfants.

«Ce n’est pas le même contexte d’affiliation qui va se faire dans une relation entre des grands-parents et un petit-enfant. Ce n’est pas le même genre de relation», avait-il indiqué.

Pour expliquer cette série de revirements de situation, le Dr Arruda a invoqué jeudi l'argument d'une situation en constante évolution. «J’ai dit depuis le début que ce que je vous disais une journée pouvait être changé le lendemain matin», a-t-il avancé.

En entrevue à LCN, le ministre de la Famille Mathieu Lacombe a lui assuré que cette récente volte-face du gouvernement n’avait rien à voir avec le manque de main-d’œuvre auquel fait face Québec à l’aube de la réouverture des services de garde à l’extérieur de la grande région de Montréal, comme plusieurs l’ont laissé supposer au cours des dernières heures.

«Vous avez ma parole», a-t-il déclaré, indiquant que selon lui, le nombre d’éducatrices de plus de 60 ans qui reprendront le travail est «marginal».

Legault veut calmer la grogne

Revenant sur la controverse soulevée la veille au sujet du retour au travail dans les écoles et les services de garde des personnes entre 60 et 69 ans, le premier ministre François Legault a expliqué l'orientation de son gouvernement en rappelant qu’elle se basait sur les recommandations de la santé publique.

«La question qui se pose, c’est où on trace la ligne. Ce n’est pas une science qui exacte, a convenu François Legault. Le Dr Arruda et la santé publique évaluent qu’il y a un risque faible pour les personnes de moins 70 ans.»

Reconnaissant que le «risque zéro» n’existe pas, François Legault a expliqué, tableau en mains, que seulement 6,5 % des patients entre 60 et 69 ans décédaient de la COVID-19 au Québec. C’est sans compter tous ceux dans cette tranche d’âge qui souffraient déjà de maladies concomitantes avant de contracter la COVID-19, a ajouté le Dr Arruda.

«Si vous êtes dans la soixantaine et que vous attrapez la COVID-19, vous n'allez probablement pas en mourir, mais c'est très souffrant», a mentionné François Legault.

Les personnes vivant avec des maladies chroniques ne doivent toutefois pas retourner travailler, a-t-il tenu à rappeler.