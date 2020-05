La réouverture des commerces, écoles et garderies repoussée d'une semaine à Montréal

L’ouverture des commerces, des écoles et des services de garde est repoussée au 25 mai dans le Grand Montréal, a annoncé François Legault jeudi.

L'incapacité du réseau de la santé à absorber une hausse des cas en raison du manque de personnel a contribué à la décision prise par François Legault et le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, de repousser ces réouvertures. Il reste près de 1000 lits disponibles pour accueillir des patients à Montréal, mais le personnel, lui, manque, a précisé M. Legault. Ce sont maintenant 11 600 employés qui sont absents dans le réseau de la santé, soit 400 de plus qu'en début de semaine.

Le premier ministre a aussi évoqué que le contrôle de la transmission communautaire du virus n'était pas encore satisfaisant dans la métropole.

Pour inciter les travailleurs à contribuer à l'effort de guerre, le gouvernement a aussi annoncé que tous ceux qui travailleront à temps plein pendant au moins un mois auprès des victimes de la COVID-19 recevront une prime mensuelle, qui s’élève à plus de 1000 $.

Une autre prime de 2000 $, qui s'ajoute aux autres bonifications, sera accordée aux travailleurs qui accepteront de transférer de région.

Les primes coûteront 70 M$ par mois au gouvernement, selon le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé.

Le décompte des morts se chiffre maintenant à 2 631 depuis le début de la pandémie. Le bilan du nombre de cas confirmés se chiffre désormais à 35 238. Au moins 8 600 de ces personnes sont toutefois guéries.

Mince consolation, on compte quatre personnes hospitalisées de moins. Du côté des soins intensifs, toutefois, on y retrouve 11 personnes de plus qu’hier, soit 224 patients au total.