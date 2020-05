Interdiction des panneaux-réclame : le Plateau remporte «une grande victoire»

Le maire du Plateau-Mont-Royal s’est félicité jeudi d’une décision de la Cour suprême qui permet à son administration d’interdire la présence d’affichages publicitaires géants sur leur territoire.

Jeudi, le plus haut tribunal au pays a refusé d’entendre l’appel d’entreprises, comme Astral, qui contestaient des règlements d'arrondissements montréalais prohibant la présence de panneaux-réclame sur leur territoire.

Comme c’est toujours le cas, la Cour suprême n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles elle refusait d’entendre la cause qui remonte à 2011.

«Cette décision représente une grande victoire pour la protection du paysage urbain du Plateau-Mont-Royal et la lutte contre la pollution visuelle, a réagi jeudi le maire Luc Rabouin. Au cours des prochains mois, une quarantaine de panneaux publicitaire de grande dimension seront démantelés, permettant aux citoyens de bénéficier pleinement du caractère historique, patrimonial et architectural du Plateau.»

Sur Facebook, l’ancien maire du Plateau Luc Ferrandez s’est réjoui de cette victoire. «Le temps donne rarement tort aux idéalistes. Dans cette bataille, c'était Alexander Norris l'idéaliste en chef, je n'ai fait que lui tenir la porte ouverte. Il faut aussi remercier le contentieux de la ville de Montréal [...] qui n'ont jamais lâché le morceau», a-t-il dit.

M. Norris, toujours élu dans l'arrondissement, a salué «une grande victoire dans la lutte contre la pollution visuelle» ajoutant que la «quarantaine d’énormes panneaux publicitaires qui défigurent les paysages du Plateau-Mont-Royal devront donc tous être démantelés et enlevés au cours des prochains mois».

«J’espère que cette décision amènera d’autres administrations municipales à réfléchir au phénomène de la pollution visuelle et à agir de manière proactive pour retirer ces énormes panneaux publicitaires de leur territoire et ainsi embellir leurs paysages et leurs vues publiques», a-t-il ajouté, également sur Facebook.

Embellir le paysage

À l’époque, l’administration du maire Ferrandez avait décidé de bannir tous les grands panneaux d’affichage publicitaire, dans le but d’embellir le paysage. Les trois compagnies qui les exploitaient avaient un an pour les démolir, à leurs frais.

Astral Média possédait 18 panneaux-réclame, CBS Affichage en exploitait 19, et Jim Pattison Industries détenait les 8 autres. La Ville en tirait environ 40 000 $ par année sous la forme de redevances, mais les élus qualifiaient le montant de «dérisoire».

De leur côté, les compagnies et des propriétaires d'immeubles louant des emplacements estimaient que l’affichage fait partie de leur droit acquis, que la nouvelle réglementation était inconstitutionnelle et réclamaient des dommages punitifs pour la violation intentionnelle de leurs droits.

La Cour supérieure a rejeté en 2016 l’argument des entreprises qui disait que la décision de l’arrondissement allait au-delà de ces pouvoirs (intra vires), mais considérait qu’elle était inconstitutionnelle, car contrevenant de manière injustifiée au droit à la liberté d’expression prévu aux Chartes.

La Ville s’est tournée vers la Cour d’appel qui lui a donné raison en septembre dernier, obligeant ainsi les entreprises à démolir les panneaux-réclame dans l’arrondissement dans un délai de six mois. Insatisfaites de cette décision, les compagnies ont porté leur cause à la Cour suprême qui a toutefois refusé de les entendre, mettant ainsi fin à cette saga judiciaire.