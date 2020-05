La région de Joliette sous haute surveillance

La région de Joliette, considérée comme une zone chaude, est sous haute surveillance en raison d’une hausse des cas de COVID-19 et de la réouverture des commerces.

Le CISSS de Lanaudière a décidé, mercredi, de repousser la date de réouverture des écoles primaires dans la MRC de Joliette en raison de la virulence de la pandémie dans cette région.

«On a validé pour s’assurer que le nombre de cas ne provenait pas des grosses éclosions qu’on a eu dans les prisons ou résidences pour personnes âgées ou encore des travailleurs de la santé», a fait savoir le Dr Richard Lessard directeur de la santé publique de Lanaudière.

Terminé à la résidence Eva

Le premier décès au Québec était une aînée qui demeurait à la résidence Eva, à Lavaltrie. Six semaines plus tard, c'est enfin la lumière au bout du tunnel pour les aînés qui y habitent.

Il n’y a plus de cas positifs dans la résidence, a confirmé le propriétaire à TVA Nouvelles. Les résidents peuvent sortir pour aller marcher, sous supervision ou non.

«Depuis qu’ils nous ont enfermés, j’étais sur le point de devenir folle, mais là je me sens comme un petit oiseau», affirme une femme.

«On est libre comme l’air et on avait besoin de ça. C’est bienvenu chez nous. On était de grands marcheurs alors deux mois sans marcher, ç’a été difficile, mais on l’a accepté parce qu’on n’avait pas le choix», de dire une autre résidente.