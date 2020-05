La rentrée des classes s’annonce mouvementée à compter de lundi

La rentrée en classe, qui s’amorce à partir du lundi 11 mai à l’extérieur de la grande région de Montréal, s’annonce pour le moins mouvementée en cette période de pandémie. Des directions d’école sont toujours à la recherche d’enseignants et de locaux pour leurs groupes réduits, en plus des multiples défis entourant les mesures sanitaires à mettre en place. La confusion règne aussi pour les élèves du secondaire. Tour d’horizon.

11 lavages de mains par jour

Photo Adobe Stock

Pour respecter les directives de la santé publique, les élèves devront se laver les mains 11 fois par jour, selon les calculs faits par des directions d’école.

Le gel désinfectant pourra être utilisé, mais certaines écoles réclament des aménagements afin d’installer des lavabos temporaires pour avoir plus souvent recours au bon vieux lavage de mains.

Aucune des directions d’école avec qui Le Journal s’est entretenu n’a toutefois reçu la confirmation de sa commission scolaire que ces lavabos pourront être installés d’ici la rentrée.

Des policiers pour gérer le trafic autour des écoles

Capture d'écran, TVA Nouvelles

Dans une école des Laurentides, la directrice a fait appel au service de police pour gérer le trafic aux abords de l’école, qui sera particulièrement élevé puisqu’une majorité d’élèves y arriveront à bord de la voiture de leurs parents plutôt qu’en autobus scolaire.

La Ville de Québec a aussi indiqué que des policiers seront postés à des endroits stratégiques pour le retour en classe.

Des parents incertains qui changent d’idée

Illustration Adobe Stock

Des parents qui ont inscrit leurs enfants pour le retour à l’école risquent de changer d’idée à la dernière minute, alors que d’autres élèves s’ajouteront chaque semaine, prévoient des directions d’école.

«J’aime mieux ne pas y penser pour l’instant. Il va falloir refaire le plan et les élèves ne rentreront plus dans les classes. C’est vraiment une crainte, que chaque semaine, on doive rejouer avec les morceaux du casse-tête. Ça va être une perte de temps énorme», affirme l’une d’entre elles, qui a toutefois requis l’anonymat.

Des profs doivent apporter leur Purell

Photo AFP

Dans le réseau scolaire, certains craignent de manquer de désinfectant. À la commission scolaire Val-des-Cerfs, en Montérégie, «des profs se sont fait demander de fournir leur propre désinfectant parce qu’il n’y en aurait pas pour tout le monde», selon la Fédération autonome de l’enseignement.

Dans certaines écoles, on limite les bouteilles de Purell à de petites quantités par classe de peur d’en manquer, rapporte la Fédération du personnel de soutien scolaire.