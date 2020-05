Le marché mondial du luxe se contractera

Confronté au défi inédit représenté par la pandémie de COVID-19 qui a stoppé net l'activité touristique et conduit à fermer les magasins pendant des semaines un peu partout dans le monde, le marché mondial du luxe devrait se contracter de 20% à 35% en 2020, selon une étude du cabinet Bain and Co.

« Le recul de l'activité du secteur, qui était de 25% au premier trimestre, devrait s'accélérer au deuxième trimestre, pour aboutir à un recul sur l'année 2020 allant de 20% à 35%, comparé à 2019 », précise l'étude.

Tous les produits personnels de luxe -la maroquinerie, la mode, l'horlogerie, la joaillerie et les parfums et cosmétiques- ont vu leurs ventes décliner, mais les accessoires ont mieux résisté, tandis que l'horlogerie souffrait davantage que les autres segments.

La Chine -premier foyer de l'épidémie, et premier pays à déconfiner sa population- devrait mener la reprise et les consommateurs chinois conforter leur rôle crucial pour le secteur, en générant la moitié des recettes du secteur d'ici 2025.

Les Chinois sont en premier lieu de gros acheteurs de produits de marque dans leur pays, et plus largement en Asie où les marques de luxe disposent d'un large réseau de boutiques: cette région (hors Japon) contribue pour 30% aux ventes totales de LVMH, 38% pour Richemont, 32% pour Kering et 36% pour Hermès.

Ces dernières semaines, pendant la crise, les achats de luxe en ligne ont augmenté, et ce canal de vente pourrait représenter jusqu'à 30% du marché d'ici 2025, estime Bain and Co.

« Le marché du luxe se reprendra (après la pandémie de Covid-19) mais l'industrie en sortira profondément transformée », a déclaré Claudia D'Arpizio, principale auteure de l'étude, dans laquelle elle est citée, et associée au sein de Bain and Co.

« Il lui faudra être plus créative et innover encore plus vite pour satisfaire les nouvelles demandes de ses clients tout en s'adaptant aux contraintes posées par les différents canaux de vente », estime-t-elle.

Ainsi la sécurité sanitaire dans les boutiques sera-t-elle cruciale désormais, note l'étude, selon laquelle la « reprise du marché prendra du temps »: le retour aux niveaux de 2019 ne se produira pas avant 2022 ou 2023, estime Bain and Co.

Selon l'étude, le marché du luxe devrait représenter quelque 320 à 330 milliards d'euros d'ici 2025.