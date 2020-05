Le report de la réouverture est une bonne chose, dit un médecin

Le chef des soins intensifs au CHUM voit d’un bon œil la décision de reporter au 25 mai la réouverture des commerces et des écoles dans le Grand Montréal.

«Il y a deux enjeux principaux : il y a des éclosions dans les hôpitaux, il y a du personnel qui est absent et ses personnes. Les capacités des hôpitaux sont un peu diminuées actuellement», affirme le Dr Jean-François Lizé.

«L’autre chose importante, on essaie de reprendre du retard sur les listes d’attente de chirurgie. On essaie de reprendre, ça crée un stress sur les lits des soins intensifs. Plus on retarde cette deuxième vague, plus on se prépare», ajoute-t-il.

Il comprend que la population soit anxieuse face au déconfinement. «D’un point de vue soins intensifs, ça nous donne le temps de nous préparer, d’enclencher le processus qui a été mis sur la glace. Ça nous donne un peu de moyens de voir venir la vague et préparer nos stratégies», assure-t-il.

Le nouveau coronavirus continue de se dévoiler et commence à démontrer de nouveaux effets sur les personnes qui en sont atteintes.

«C’est un virus qui est quand même nouveau, on le connaît depuis environ 3 ou 4 mois. On observe des choses sur le terrain», explique le Dr Lizé.

Selon les observations des spécialistes, la COVID-19 se présente principalement de manière respiratoire, comme tous les autres virus. Toutefois, d’autres complications peuvent survenir.

«On a observé des AVC, des présentations cardiaques, de l’insuffisance rénale, des atteintes cutanées», de dire le médecin.