Les énergies renouvelables surpassent le charbon aux États-Unis

La production d’électricité des énergies renouvelables a surpassé celle provenant du charbon aux États-Unis, selon une étude.

En raison de la pandémie de coronavirus qui ralentit l’économie du pays, les énergies vertes ont dépassé le charbon dans la production d’électricité pendant 40 jours consécutifs, selon Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA).

L’institut a qualifié les résultats de «jalon» dans la transition américaine vers une énergie propre.

L’organisme a attribué ce record à la baisse des prix du gaz, aux températures plus clémentes et à une forte baisse de la demande d’électricité, puisque les entreprises ont cessé leurs activités. Selon Energy Information Administration, la consommation globale d’électricité devrait chuter de 3% cette année.

Le charbon, peu dispendieux et facile à convertir, est ainsi passé sous les 15% de parts de marché.

Il reste toutefois la deuxième source d’énergie électrique aux États-Unis, avec 30,4% de la production nationale en temps normal, mais il représentait 50% en 2008. Le gaz naturel, émetteur de gaz à effet de serre lui aussi, mais en quantité moindre, trône en première place avec 33,8%.

Selon l’IEEFA, la part des énergies renouvelables dans le bouquet électrique pourrait dépasser le charbon pour de bon en 2021, puisqu’il s’attend à une augmentation de 11% de leur part. Actuellement, le solaire, l’éolien, la biomasse et l’hydroélectricité représentent 16,1%.

L’énergie nucléaire, non émettrice de GES, mais politiquement délicate à promouvoir, complète le tableau.

Selon la chaîne CBS News, le précédent record était de 38 jours, établi en avril 2019.