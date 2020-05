Lignes ouvertes à LCN pour répondre à vos questions

Que ce soit en lien avec la santé ou l'économie, nos spécialistes répondent quotidiennement à vos questions en direct sur les ondes de LCN.

Posez-nous vos questions en santé et en économie et nous y répondrons en direct à 16h30 sur les ondes de LCN.

«Ma fille est enceinte de 13 semaines, est-ce que c’est dangereux pour elle de prendre le transport en commun à Montréal et retourner au bureau?» - Line

«En ce qui concerne les grossesses du premier et deuxième trimestre, c’est nébuleux. On ne sait pas quels sont les risques pour le bébé ou la maman. C’est important qu’elle discute avec son médecin pour en savoir un peu plus. Pour ce qui est du transport en commun, si c’est possible de se rendre avec la voiture, ce serait probablement une meilleure solution.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue

«Ça reste un endroit de grande promiscuité. La bonne nouvelle, c’est que dans le petit frère de la COVID on avait noté des interruptions spontanées de grossesse, on n’a pas observé ça avec la COVID-19. Dans son lieu de travail, on est sûrement capable de lui aménager un endroit avec des cloisons. Pour se rendre au travail, peut-être faire du covoiturage.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«J’ai 80 ans, je vis dans une résidence. J’ai un rendez-vous en ophtalmologie le 14 mai, on me dit que j’aurai une quarantaine à faire, pourquoi les gens qui iront à l’épicerie le 11 mai pourront revenir et moi le 14 je devrais la faire?» - Nicole

«Ça me semble étrange. Est-ce que cette recommandation vient de la clinique ou de la résidence? Dans la résidence, vous devenez une source potentielle pour les autres résidents. Avec les nouvelles consignes, il faudrait voir avec la résidence. Si vous respectez les consignes, il n’y a pas plus de risques que ceux qui vont à l’épicerie.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Mon épouse travaille dans une résidence pour aînés où il y a des cas de COVID. Elle fait les repas et les amène dans les chambres. Est-ce qu’elle a droit aux compensations?» - Denis

«Le président du Conseil du trésor a annoncé qu’il y aura une compensation versée aux propriétaires de résidence pour aînés. Possiblement, tout dépendant de son statut dans la résidence.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Ma mère travaille dans un service essentiel, elle souffre d’asthme et en surpoids. Est-ce que le facteur d’obésité joue dans la balance?» - Nadia

«L’obésité semble être un facteur présent pour expliquer les complications. Pour votre mère, si l’asthme est léger ou modéré, ça ne justifie pas. Pour le surpoids, il faut faire une distinction avec l’obésité, mais ça ne justifie pas le retrait du travail, surtout si elle n’a pas de contact avec le public. C’est à son employeur de s’assurer qu’elle n’a pas de contact avec les autres employés.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Est-ce que l'utilisation d'anticoagulants pourrait s'avérer prometteuse, compte tenu que la Covid-19 semble davantage une maladie cardiovasculaire que pulmonaire?» - Irène

«On se rend compte que la dimension infection pulmonaire est présente, mais il y a aussi des microcaillots qui peuvent donner des phlébites et des embolies. On va leur donner en prévention des anticoagulants et on va avoir recours à des doses élevées de médicaments. C’est une condition qu’on va essayer de contrôler.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Aux patients COVID, on donne une petite dose d’anticoagulant. On s’est rendu compte qu’ils faisaient quand même des caillots. On essaie de donner une dose plus grande pour prévenir une cascade inflammatoire et les intubations. On essaie de voir si augmenter le niveau d’anticoagulant permettrait d’éviter que l’état se détériore.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue

«Je suis préposée dans Lanaudière. Si je quitte pour travailler dans la zone chaude d'un CHSLD, quelle sera ma prime?» - Jacynthe

«La prime de 100$ hebdomadaire, au bout de deux semaines à temps plein, chèque de 200$ et quatre semaines versement de 400$. Où que vous soyez, si vous vous rendez dans la région métropolitaine de Montréal, on est prêt à vous héberger. Si on prend les primes, il y a 100 000 qui vont pouvoir bénéficier de ce bonus salarial.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Avec les régions qui redémarrent, pour rassurer les régions, pourquoi est-ce qu’on ne confine pas Montréal?» - Sylvie

«La stratégie n’était pas de fermer Montréal, mais de fermer les régions autour. C’était trop complexe de fermer Montréal pour des raisons économiques. Si ça peut vous rassurer, il y a un principe général qui doit être respecté, le Montréalais ne doit pas sortir faire son épicerie ou aller magasiner. Il doit prendre son véhicule, se rendre et revenir. C’est la directive envoyée par le gouvernement.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«J’ai acheté de l’alcool à 99%, est-ce que c’est nécessaire de prendre du Purell si on peut prendre l’alcool?» - Mario

«Le pourcentage d’alcool nécessaire est 60%. D’habitude c’est très asséchant. Il y a la possibilité de le diluer un peu avec l’aloès ou la glycérine avec 75 ml pour 125 ml d’alcool pour ne pas baisser en bas du ratio nécessaire.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»