L’Impact doit encore patienter

La direction régionale de la santé publique de Montréal refuse la demande de l’Impact de reprendre les séances individuelles d’entraînement au Centre Nutrilait, a appris TVA Sports jeudi.

L'équipe devra donc attendre encore quelques jours avant d’ouvrir ses installations.

Dans le protocole imposé par la ligue, une autorisation gouvernementale et municipale est nécessaire.

Atlanta, Miami, Orlando, KC, Houston et Portland ont «repris», mais pour l’Impact, il faudra encore être patient. — Vincent Destouches (@100_Soccer) May 7, 2020

Mercredi, la MLS est devenue la première ligue nord-américaine à permettre à ses joueurs de reprendre une certaine forme d’entraînement, mais le retour a été modeste. Seulement quatre équipes, soit l’Atlanta United FC, l’Orlando City SC, le Sporting de Kansas City et l’Inter Miami FC, ont accueilli des joueurs à leur centre d’entraînement respectif. Jeudi, le Dynamo de Houston et les Timbers de Portland se sont ajoutés au groupe.

Il faut préciser que les joueurs peuvent utiliser les centres d’entraînement des équipes pour des entraînements individuels de remise en forme et que leur présence se fait sur une base strictement volontaire.

Diverses mesures en place

Rappelons que le moratoire sur l’entraînement imposé par la ligue a cours jusqu’au 15 mai inclusivement. Ce moratoire s’applique aux entraînements en petits groupes et en équipe.

Dans une vidéo disponible sur son site web, la MLS explique les diverses mesures mises en place pour veiller à la sécurité des joueurs. Ceux-ci ont donc des espaces de stationnement désignés et doivent attendre dans leur véhicule qu’on leur fasse signe pour aller vers une station sanitaire où on prend leur température et où ils doivent se désinfecter les mains.

Tout au long de ces procédures, tout le monde porte un masque et une fois sur le terrain, chaque joueur se voit assigner un espace d’entraînement puisque chaque terrain est divisé en quadrants qui sont séparés par un corridor sanitaire de deux mètres de large. Et les joueurs doivent enfiler leurs chaussures sur le bord du terrain puisque l’accès à l’enceinte intérieure du centre d’entraînement leur est interdit.