Montréal: pas de taxe sur les locaux vides pendant la pandémie

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, ne compte pas imposer une taxe sur les locaux commerciaux vacants durant la pandémie puisque les commerçants montréalais sont déjà durement éprouvés par la crise.

Elle va donc suivre le conseil de la commission ayant étudié la problématique des locaux vacants sur les artères commerciales. Cette dernière suggère de ne pas mettre en place une telle taxe dans un contexte de pandémie et propose de miser sur des mesures incitatives plutôt que punitives.

«Je ne vous cacherais pas qu’en ce moment pour moi une taxe ce n’est pas du tout une bonne idée», a commenté Mme Plante. La recommandation pourra être examinée à plus long terme et dans un contexte différent de la crise sanitaire, selon elle. C’est d’ailleurs ce qui est proposé par la Commission sur le développement économique et urbain et l’habitation de la Ville.

Les recommandations de la commission, qui a mené des consultations publiques sur les locaux vides l’hiver dernier, soit avant la crise, ont été dévoilées jeudi matin.

Un meilleur encadrement des baux commerciaux, la mise sur pied d’un registre de locaux vacants, l’autorisation de mener des activités culturelles ou communautaires temporaires dans des locaux vides sont parmi les suggestions ayant retenu l’attention de l’administration Plante.

40-50 %

En juillet 2019, le taux de vacance moyen s’élevait à 15 % sur les artères commerciales. Cela représente 1000 locaux vacants sur 7000 recensés, selon la Ville. Sur Saint-Denis et Saint-Catherine Est, le taux de vacance grimpait jusqu’à 26 %.

Même avant la crise, le taux était deux à trois fois supérieur à un taux jugé acceptable, a signalé la mairesse Plante.

D'après Luc Rabouin, responsable du développement économique au comité exécutif de la Ville, «le défi est beaucoup plus grand maintenant qu’il était à l’époque où la commission a fait son étude». Des estimations situent le taux de vacance à 40-50 % sur certaines artères, a dit l'élu de Projet Montréal, parti de la mairesse.

Le parti d'opposition Ensemble Montréal a critiqué l'idée d'une taxe sur les locaux inoccupés. Selon Dominic Perri, élu du parti et vice-président de la Commission, "une telle taxe aurait pour effet de pénaliser tous les propriétaires de locaux vacants, sans distinguer ceux qui ont des comportements indésirables et ceux qui sont victimes de circonstances économiques hors de leur contrôle».