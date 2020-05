La volte-face du gouvernement Legault concernant son annonce d’hier, où il donne le feu vert aux enseignants et éducatrices de 60 et 69 ans pour retourner au travail alors qu’on leur conseillait encore quelques heures auparavant de demeurer à la maison, vous fait réagir fortement.

• À lire aussi: Enseignants et éducatrices de moins de 70 ans pourront travailler

Les commentaires fusent sur la page Facebook du Québec Matin en voici quelques-uns:

«Une vraie girouette ce gouvernement. Il ne s it pas où il va. Mais une chose qu'il sait, c'est que le gouvernement a besoin de ca$$$$h, c’est ça la réponse de cette volte-face là! Faut envoyer les enfants à l'école et les adultes travailler au PC, faut que le fric rentre.» - Carl

«On nous prend vraiment pour des imbéciles. Hier, 60 ans et plus c'était dangereux, ce midi on manque de garderies, de gardiennes, de professeurs, de chauffeurs d’autobus; ce n est plus dangereux. Pas mal moins dangereux d'aller voir mes petits-enfants que d'aller dans une école, à la garderie où dans l'autobus. N importe quoi.» - Réal

«Ouffffff très difficile à suivre. Je commence à décrocher de ce gouvernement. Il me semble qu'un comité d'experts indépendants pourraient faire les mises au point, car les dirigeants gouvernementaux sont tellement sollicités par le problème qu'ils ne voient pas nécessairement les vraies mises à jour à faire.» - Renaud

«Ce n'est pas la volte-face qui me choque, je comprends qu'il y a un manque de personnel dans ces sphères professionnelles. C'est le manque d'explications des raisons derrière cette décision!! C'est triste, mais ce sont ces manques d'informations qui font qu'une population perd sa confiance envers ses dirigeants!!» - Stéphane

«C'est à rien n'y comprendre.... Les déconfinements maintenant c'est comme trop facile pour certains..... Nous allons payer bien cher et non seulement en argent....» - Michèle et Richard

«Il leur manque de gardiennes dans les écoles pour les 4-5 semaines qui restent avant l’ouverture des camps de jour et de bras dans les CHSLD!!» - Isabelle

«Mettons que j’ai perdu confiance envers le gouvernement quand il a commencé à jouer avec les chiffres, et là avec ce qui a été annoncé hier, le gouvernement ne sait plus où il s’en va.» - Benoit

«Ils viennent de se rendre compte de la proportion de gens de 60-69 ans sont actifs dans la société. S'ils ne les rappelaient pas au travail, il manquerait probablement 66% des chauffeurs d'autobus scolaire, sans parler des autres secteurs économiques.» - Diane

«Je ne les blâme pas, c'est difficile de prendre toujours les bonnes décisions. Plus facile de critiquer, mais va falloir un jour ou l'autre faire face a la pandémie. C'est triste et dommage, il y aura des milliers de morts, mais il faut essayer de minimiser la perte de vie humaine.» - Clément

«Il manque de main-d'oeuvre alors les règles changent.Assez bizarre que les personnes de plus de 60 ans peuvent aller travailler auprès des enfants, par contre, ils ne peuvent pas voir leurs petits-enfants.» - Marc

«Ils ont peur de manquer de personnel??? Ça devient inquiétant comment ils improvisent....autant en début de crise le gouvernement s’enlignait sur une ligne.» - Johanne

«Moi, j'ai 66 ans et j'ai décidé de rester au travail. Je suis la plus productive de l’équipe. Mon père a arrêté de travailler à 65 ans et en est mort d’ennui. On ne pouvait pas aller le voir aussi souvent en étant éloigné .. Arrêtez de vouloir nous mettre dans la garde-robe.» - Francine

«Clairement une raison économique l’ouverture des écoles et garderies.» - Chantal

«Je ne crois pas que c’est une volte-face. Au début, on ciblait les 60 et plus aussi en pensant qu’ils étaient à haut risque, mais avec les statistiques que nous avons depuis 2 mois, on se rend bien compte que le groupe de plus de 70 ans - Nathalie

«À mon point de vue, la seule raison de cette volte-face est tout simplement la peur de la pénurie de main-d'oeuvre. Cette catégorie dont je fais partie servira de cobaye. Pas fort!»- Nancy