Oui il y a encore des câlins dans les garderies

Les parents qui s’apprêtent à renvoyer leurs enfants en service de garde ne doivent pas se faire d’illusions sur les mesures de distanciation : pas question pour les éducatrices de séparer de force les enfants, et encore moins de renoncer aux câlins.

À quelques jours de la réouverture des garderies du Québec (à l’exception de la région montréalaise), Le Journal s’est rendu dans un centre de la petite enfance (CPE) pour avoir un aperçu des mesures de sécurité mises en place en vue du retour des bambins.

Au CPE St-Édouard, à Montréal, qui fait déjà office de service de garde d’urgence depuis quelques semaines, plusieurs mesures suggérées par le ministère de la Famille sont déjà en place.

Les parents ne peuvent plus entrer dans la garderie, et les éducatrices en place passent pratiquement autant de temps à se laver les mains qu’à superviser les enfants.

L’importance du réconfort

Toutefois, il serait farfelu de croire qu’une distance de deux mètres peut toujours être respectée entre les enfants et les éducatrices.

Si tout sera fait pour tenter de garder les différents groupes d’enfants éloignés les uns des autres, pas question toutefois d’obliger les enfants d’un même local à garder leurs distances entre eux. Les éducatrices n’arrêteront pas non plus de toucher les enfants.

Photo Martin Alarie

« Ce n’est pas du tout fini, les câlins. Il va toujours y en avoir, affirme l’éducatrice Véronique Gagnon-Lévesque. C’est sûr qu’ils seront plus courts qu’avant. Mais si l’enfant a besoin de réconfort, on va le consoler. Être éducatrice, c’est répondre aux besoins des enfants. Le réconfort est un besoin. »

La réintégration progressive des enfants dans les services de garde débutera lundi prochain et devrait se dérouler en quatre phases jusqu’au 22 juin, date à laquelle le taux d’occupation des installations devrait être revenu à 100 % si l’épidémie de COVID-19 demeure sous contrôle.

► Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a encouragé­­­ hier les parents à faire garder leurs bambins à la maison. « On a la moitié seulement des places, au maximum, qui sont disponibles. C’est sûr, c’est certain qu’on ne pourra pas répondre à toute la demande », a-t-il dit.

Une journée au CPE

Défendu aux parents

Photo Martin Alarie

Comme le recommande le ministère de la Famille, les parents ne peuvent plus entrer dans les locaux et doivent remettre leur enfant, littéralement de bras à bras, à une éducatrice à leur arrivée. Le même scénario se répète en fin de journée.

Enfants « décontaminés »

Photo Martin Alarie

Dès leur entrée au CPE St-Édouard, les enfants doivent se laver les mains avant d’enlever leurs effets personnels pour les ranger dans un bac identifié à leur nom. Ensuite, retour à la station de lavage des mains.

Service aux tables

Alors que les enfants étaient encouragés à aller chercher leur plat et à assurer quelques tâches, comme la distribution des couverts pendant le dîner, on leur demande maintenant d’attendre sagement leur assiette. Ce sont les éducatrices qui apporteront les repas aux enfants assis à distance.

Pas trop de mélanges

Le CPE St-Édouard, qui se situe dans la région montréalaise, ouvrira ses portes le 19 mai à 30 % de sa capacité. Des petits groupes fermés d’enfants seront formés.

« Entre eux, on sait qu’ils ne vont pas respecter la distanciation, mais on va s’assurer qu’au moins ils ne se mélangent pas entre les groupes », explique la directrice Luce Vandemeulebroecke.

Ses éducatrices n’auront pas pour consigne de rappeler constamment aux enfants de respecter une distance de 2 mètres. « C’est trop difficile. Cette semaine, dans un groupe, il y a un enfant de 4 ans qui s’est approché d’un ami pour lui dire un secret. Le temps que j’arrive pour leur demander de se séparer, il était trop tard. Ils jouent, c’est normal. »

Des « doudous » qui restent à la garderie

Les enfants pourront amener leur couverture préférée pour les siestes à la garderie. Mais ils ne pourront pas la rapporter à la maison la fin de semaine, comme auparavant. Tout sera lavé sur place. « Tout ce qui entre ne sort plus », résume Mme Vandemeulebroecke.

Petits groupes et grands espaces

À la rentrée, les groupes seront beaucoup plus petits et confinés dans un même local toute la journée. Par exemple, deux éducatrices seront responsables d’un ensemble de quatre poupons. Les groupes ne se mélangeront pas. Mais tous pourront dépenser leur énergie dehors, sans restriction. Les activités à l’extérieur sont même encouragées au CPE.

Plus de poupées et moins de jouets

Photo Martin Alarie

Tous les jouets sont désormais désinfectés à l’aide d’une machine spéciale ou lavés à l’eau savonneuse après usage. Mais les enfants qui adoraient telle poupée ou tel ourson de leur garderie devront en faire leur deuil : tout ce qui se nettoie difficilement a été retiré des locaux. Adieu pour l’instant poupées, toutous, casse-têtes et même livres. Au CPE St-Édouard, on a ainsi retiré environ la moitié des jouets.

Des câlins différents

Photo Martin Alarie

Pas question de ne plus prendre les bébés ou de ne plus câliner les tout-petits­­­­, mais d’autres options pourraient être utilisées avec les enfants plus grands. Par exemple, donner la main à un enfant pour le consoler ou s’asseoir un peu plus loin pour lui frotter le dos au lieu de le prendre dans ses bras. Les éducatrices promettent d’être créatives.

Quant à la consigne du ministère de ne plus brosser les dents des enfants, elle fait quelque peu rigoler ces dernières. « Ok. Mais il faut encore les moucher », lance l’éducatrice Véronique Gagnon-Lévesque.

Masques et visières

Photo Martin Alarie

Comme le ministère de la Famille l’a annoncé, des masques, des visières et des gants seront fournis aux éducatrices, mais ne sont pas obligatoires pour le moment sauf si un enfant présente des symptômes. Au CPE St-Édouard, les éducatrices portent en plus un long sarrau. « Ça rassure les fille­­­­s comme quoi leurs vêtements ne sont pas contaminés quand elles rentrent chez elles », explique Luce Vandemeulebroecke.