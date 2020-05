Reprise des consultations publiques en mode virtuel à Montréal

La Ville de Montréal a annoncé jeudi le retour progressif, en mode virtuel, de certaines activités de participation publique, dont les séances d’information et de consultation.

Les échanges pourront donc reprendre entre les instances municipales et la population montréalaise au sujet des projets d’aménagement et d’autres questions liées aux responsabilités de la Ville, dans le respect des normes sanitaires en vigueur à cause de la COVID-19.

Des mesures complémentaires seront testées pour faciliter l’accès et la participation d’un plus grand nombre lors de ces rencontres virtuelles.

Certaines assemblées publiques de consultation prescrites par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme pourront être remplacées par une consultation écrite dans les dossiers prioritaires.

Conformément aux décisions gouvernementales, les activités de participation publique en personne demeurent suspendues jusqu’à nouvel ordre à Montréal, l’une des villes les plus touchées en Amérique du Nord par la COVID-19.