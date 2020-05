Troisième lien: Lehouillier appelle à «ne pas lancer la serviette»

Visiblement surpris par les propos de Jean-François Gosselin au sujet du troisième lien, Gilles Lehouillier a indiqué que ce n’est pas le moment de «jeter la serviette».

C’est ce que le maire de Lévis a fait savoir, jeudi matin, en marge d’un point de presse téléphonique.

«C’est pas le moment de commencer à baisser les bras, a-t-il suggéré. Après la pandémie, il y aura une vie. C’est pas vrai que les gens vont rester confinés. Ce n’est pas le moment de lancer la serviette quant à moi. J’ose espérer que c’est un poisson d’avril en retard»

Mercredi, Jean-François Gosselin, chef de Québec 21, a demandé à ce qu’on réévalue la pertinence de tous les grands projets, y compris le troisième lien. Au cours des dernières années, M. Gosselin a pourtant été un des plus ardents défenseurs de ce mégaprojet.

Refusant de se dire isolé sur le plan politique, M. Lehouillier a rappelé que le gouvernement du Québec appuie toujours le projet. «Personne n’a lancé la serviette sauf M. Gosselin, a-t-il insisté. Nous, on ne lance par la serviette. On va continuer.»

La vie ne s’arrête pas

«Si on est contre le tramway, si on est contre le troisième lien, si on est contre tout, c’est quoi le projet d’avenir pour la région de Québec et de Chaudière Appalaches?», s’est demandé Gilles Lehouillier.

Ce dernier ne comprend pas non plus les déclarations de M. Gosselin qui dit vouloir prioriser les dépenses de santé et de soins aux aînés au détriment des autres dépenses en infrastructures routières.

«C’est pas comme ça que fonctionne un gouvernement. J’ai quand même été député à l’Assemblée. Il y aura toujours un budget pour les infrastructures routières et pour les transports en commun. La vie ne s’arrête pas comme ça demain matin», a-t-il fait remarquer.

Le maire de Lévis a ajouté qu’on n’entend jamais ce type de demandes de révision de programmes pour les 20 milliards$ de chantiers routiers de la région de Montréal. «Ils n’arrêteront pas de construire l’échangeur Turcot parce que supposément le monde vont se mettre au télétravail. Voyons, c’est ridicule», a-t-il laissé tomber.

Pas de réaction de Labeaume

Le maire de Québec, Régis Labeaume, n’a pas l’intention de réagir aux propos du chef de l’opposition. À son cabinet, on a décliné notre demande d’entrevue jeudi.

Sur la scène fédérale, le député de Louis-Hébert Joël Lightbound, fidèle à son habitude, ne s’est pas aventuré sur le terrain glissant du 3e lien, un projet «du gouvernement du Québec pour lequel on n’a pas encore de demande, qui n’est pas chiffré et qui va devoir passer à travers beaucoup d’études environnementales avant de se matérialiser».

En revanche, il s’inscrit en faux ouvertement contre le discours du chef de l’opposition lorsque ce dernier doute aussi de la pertinence du tramway. «Ce projet-là est déjà prêt, il est déjà financé donc pour moi, il s’inscrit parfaitement dans un plan de relance verte donc je ne suis pas d’accord avec M. Gosselin là-dessus. Il est plus que temps que la Ville de Québec ait un réseau de transport en commun digne de ce nom. La crise n’y change rien. La vie, un jour, va reprendre son cours.»

De son côté, le député conservateur Gérard Deltell n’a pas voulu commenter la sortie du chef de Québec 21.

- Avec la collaboration de Jean-Luc Lavallée