Un assouplissement du confinement «très limité» au Royaume-Uni

Le gouvernement britannique doit officiellement prolonger jeudi le confinement en vigueur depuis fin mars pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, avant l'annonce attendue ce week-end d'un assouplissement «très limité» de certaines restrictions.

• À lire aussi: Au Royaume-Uni, la COVID-19 tue «deux à trois fois plus» les minorités ethniques

• À lire aussi: Boris Johnson promet une stratégie de déconfinement imminente

• À lire aussi: Le directeur de conseil scientifique britannique brave le confinement pour voir sa maîtresse

À l'heure où plusieurs pays européens ont commencé à un peu relâcher la pression, Boris Johnson a réuni dans la matinée ses principaux ministres après plus de six semaines de confinement dont les conséquences économiques et sociales sont considérables, la Banque d'Angleterre prévoyant une chute historique de 14% du produit intérieur brut cette année au Royaume-Uni.

Le premier ministre leur a assuré que tout assouplissement se ferait avec une «extrême précaution», selon son porte-parole.

«Nous ne ferons rien qui risquerait de provoquer une nouvelle vague» de contaminations, a dit cette source. «Tout assouplissement des consignes la semaine prochaine sera très limité, nous ne ferons rien qui risquerait de réduire à néant les efforts et les sacrifices consentis».

En vigueur depuis le 24 mars, le confinement a déjà été prolongé une fois jusqu'à ce jeudi et doit l'être à nouveau en attendant de savoir comment il va évoluer dimanche. Le chef du gouvernement, lui-même guéri de la COVID-19, a d'ores et déjà fait savoir qu'il dévoilerait ce jour-là sa stratégie pour la suite en s'adressant directement aux Britanniques.

Ces derniers, selon les médias, pourront bientôt faire de l'exercice physique de manière illimitée à l'extérieur, pique-niquer ou même prendre des bains de soleil dans les parcs, à condition de respecter une distance de sécurité de deux mètres entre eux. Des mesures doivent être prises pour permettre de reprendre certaines activités, en maintenant un espace entre les employés.

En revanche, la population ne pourra pas assister au carnaval de Notting Hill à Londres, qui vient d'être annulé.

«Le virus est toujours à un niveau élevé. Nous pensons avoir passé le pic mais nous devons veiller à ne pas créer une situation où nous aurions un deuxième pic élevé et très rapide», a expliqué le ministre chargé de l'Irlande du Nord, Brandon Lewis, jeudi sur la BBC.

«Nous examinerons comment aller de l'avant de manière à donner la priorité à la santé des gens», a-t-il ajouté, exhortant les Britanniques à rester chez eux pendant le long week-end férié, malgré le beau temps.

La COVID-19 a entraîné la mort de plus de 30 000 personnes au Royaume-Uni, le deuxième pays le plus endeuillé derrière les États-Unis. Ce chiffre dépassait déjà fin avril les 32 000, si l'on y ajoute les décès dont la pandémie est la cause probable mais pas confirmée par un test.

En Écosse, où le taux de reproduction du virus est plus élevé que dans d'autres régions, la première ministre Nicola Sturgeon a souligné qu'un assouplissement ne serait possible que si les données scientifiques le permettaient. «Une extrême précaution» est de mise à ce tournant «critique», a-t-elle déclaré au cours d'une conférence de presse.

La population n'est actuellement autorisée à sortir que pour faire des courses, se faire soigner ou faire de l'exercice une fois par jour.

Le gouvernement est non seulement critiqué sur les effets économiques et sociaux importants du confinement, mais aussi pour avoir manqué plusieurs jours de suite son objectif de procéder à plus de 100 000 tests quotidiens, un dépistage massif censé accompagner sa stratégie de déconfinement parallèlement à une application de traçage des contacts mise au point par les services de santé nationaux.