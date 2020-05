Un suspect arrêté pour l’incendie d’un véhicule à Longueuil

La police de Longueuil croit avoir arrêté l’homme filmé par des caméras de surveillance et qui a eu un peu de mal à incendier un véhicule dans un stationnement de l’Hôpital Charles-Le Moyne.

• À lire aussi: Incendiaire recherché à Longueuil

L’individu recherché a été pris sur le vif par des caméras de surveillance pendant qu’il commettait son crime, dans la nuit du 19 avril, vers 2 h 20 du matin.

La vidéo de la prouesse et une image du suspect ont été diffusées mardi et, deux jours après, un homme de 38 ans a été appréhendé «grâce à l'aide du public et à des techniques d'enquête», a soutenu le corps policier. L’homme devrait comparaître vendredi.

Un porte-parole de la police n’a pas été en mesure de dire si ce sont les images de la vidéo qui ont permis de mettre la main au collet du suspect.

Scène digne d’un mauvais film

Pour arriver à ses fins, le suspect a dû s’y prendre à plusieurs reprises, selon les images. Avec une assurance de héros de film d’action, l’homme a d’abord voulu fracasser les fenêtres d’un véhicule, situé dans le stationnement des employés de l’hôpital.

Constatant l’échec de ses tentatives, il s’est résigné à verser un contenant préalablement rempli d’essence sur le toit de la voiture. Après avoir allumé une cigarette, il a tenté, encore là sans succès, de la lancer sur le véhicule.

S’apercevant que sa tactique échouait lamentablement, il a fini par utiliser un briquet pour allumer le feu, avant de prendre la fuite à pied.d.