5 cas de COVID dans la ville et son commerce demeure fermé

La propriétaire d'Ameublement Machabée à Saint-Isidore-de-Laprairie aimerait pouvoir ouvrir son commerce, mais comme la petite ville de la Montérégie fait partie de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), elle ne peut pas avant le 25 mai alors que des villes voisines ont ouvert leurs portes depuis lundi

«À Saint-Isidore, il y a moins de 5 cas de COVID. Il y a beaucoup plus de cas de coronavirus à Valleyfield et Saint-Jean; plus de 160 cas. Mais ces villes ne font pas partie de la CMM et ont le droit d’ouvrir», se désole Julie Coallier.

L'entrepreneure trouve la situation bien injuste. Son commerce est loin de Montréal, mais la CMM est tentaculaire avec ses 82 municipalités.

«Pourquoi on ne revoit pas la délimitation? On pourrait permettre d’ouvrir dans les endroits où il y a moins de cas», avance-t-elle.

Ameublement Machabée est pratiquement situé dans un champ et jouit de beaucoup d’espace extérieur qui permettrait de respecter les mesures de distanciation sociale soutient Julie Coallier.

«Nous sommes prêts à mettre toutes les mesures en place, à faire du sur rendez-vous et à accueillir un client à la fois. Vendre en ligne, c’est beau, mais notre réalité dans le meuble, c’est que le client doit essayer son matelas, son sofa. Il ne peut pas l’acheter sans l’essayer, déplore Mme Coallier.