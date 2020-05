72 millions $ pour le sport amateur

L’aide de 500 millions $ réservée par le gouvernement Trudeau aux secteurs des arts, du patrimoine et du sport pour faire face à la crise de la COVID-19 sera d’abord versée aux organismes qui recevaient déjà un certain appui en vertu de programmes fédéraux préexistants.

Ainsi, 198,3 millions $ iront à des acteurs culturels et artistiques, 72 millions $ à des organisations sportives, 88, 8 millions $ seront distribués via le Fonds des médias du Canada et 27 millions par le biais de Téléfilm.

«Nos décisions en ce qui a trait au financement tiendront compte des communautés traditionnellement marginalisées ainsi que des communautés LGBTQ2, les communautés autochtones et de langues officielles en situation minoritaire», a dit le ministre du Patrimoine Steven Guilbeault vendredi.

Pour bénéficier de l’aide financière, chaque organisation devra démontrer qu’elle a besoin de ce coup de pouce financier pour poursuivre ses activités et préserver des emplois. Elle devra aussi assurer que l'argent qu'elle touche déjà à travers d'autres programmes d'aide déployés durant la pandémie, comme les prêts garantis de 40 000 $, ne lui suffit pas pour joindre les deux bouts.

«On va garder une partie [de l’enveloppe] pour des organisations qui ne reçoivent pas de financement du ministère du Patrimoine ou d’autres organismes [fédéraux]», a par ailleurs précisé M. Guilbeault.

Cette aide sera disponible dans une deuxième phase à venir et dont les détails seront annoncés dans les prochaines semaines.

Au bureau du ministre, on explique qu’il faudra plus de temps pour établir des liens avec ces intervenants qui ne sont pas déjà dans le système et mettre en place un soutien adapté à leurs besoins.

Patrimoine canadien estime que le secteur culturel génère environ 53,1 milliards $ du produit intérieur brut (PIB) du Canada et 666 500 emplois. Le ministère établit également que le milieu du sport représente 6,6 milliards $ du PIB et environ 118 000 emplois.