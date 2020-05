«C’est chien, mais tirez la plogue!»

Les théories du complot qui se multiplient depuis le début de la pandémie amusaient Mario Dumont comme bien de gens. Toutefois, les incendies des tours 5G par ceux qui croient que cette «technologie a des impacts sur le corps humain» ne le font plus rire.

«Le 5G qui contrôle le vaccin anti-COVID, le coronavirus inventé pour nuire à la réélection de Donald Trump, les chemtrails, ces traces de produits chimiques répandus dans l'atmosphère par les avions, etc, c’était un peu drôle jusqu’à ce que les gens croient toutes ces patentes-là. Mais mettre le feu, détruire du matériel, causer des millions de dollars de dommages, c’est le point de rupture de fausses nouvelles», affirme notre commentateur politique quasi furieux.

Mario Dumont lance un appel aux complotistes ainsi qu'à leur entourage.

«Vous ne pouvez pas être tolérants. Si votre beau-frère fait circuler ces théories, c’est chien, mais il faut tirer la plogue, lui dire que c’est de la connerie. Il faut que ça arrête de circuler et se désabonner des Facebook des gens qui font circuler ces théories du complot. Il faut qu’ils voient leur nombre d’abonner descendre.»

«L’intérêt de leur message est de dire: Ça, c’est ce que les médias ne vous disent pas! Il y a même des gens qui affirment que le coronavirus est seulement une grippe et que des médecins reçoivent des bonis pour inscrire COVID-19 sur les actes de décès», dit Mario Dumont en mimant que ça ne tourne pas rond.

Et il revient à la charge: «On a une responsabilité citoyenne, il ne faut plus laisser passer ça. Des gens y croient tellement qu’ils commettent des actes dangereux et irresponsables.»

