«C’est mon rêve de jouer à Montréal», dit Alexander Romanov

Le défenseur russe Alexander Romanov a officiellement paraphé un contrat d’entrée de trois ans avec le Canadien de Montréal.

«C’est mon rêve de jouer dans la LNH, c’est mon rêve de jouer à Montréal», a indiqué Romanov, dans une conférence téléphonique tenue vendredi matin.

L’organisation du Tricolore a laissé savoir que la date d’entrée en vigueur de ce pacte demeure à être précisée, et ce, en raison de l’arrêt des activités de la Ligue nationale de hockey (LNH). Les modalités financières n’ont pas non plus été révélées par le CH.

«Je vais devoir prouver que je peux jouer dans la LNH», a pour sa part ajouté Romanov.

Considéré comment l’un des meilleurs espoirs du Canadien, le Russe est un arrière gaucher qui a évolué dans la ligue continentale de hockey (KHL) lors des deux dernières saisons. En 43 matchs avec le CSKA de Moscou, il a amassé sept mentions d’aide et maintenu un différentiel de +21.

Photo d'archives, AFP

«Alexander est un jeune défenseur solide et très fiable, et très déterminé à poursuivre sa carrière dans la LNH. Il fait partie de notre groupe de jeunes espoirs prometteurs, et nous sommes confiants qu'il deviendra un élément important de notre brigade défensive pour plusieurs années», a indiqué le directeur général du Tricolore, Marc Bergevin, dans un communiqué de son organisation.

Le Russe de 20 ans avait été choisi au deuxième tour (38e au total) par la Sainte-Flanelle lors du repêchage de 2018. Depuis, il a participé à deux Championnats du monde de hockey junior, où il a notamment été nommé au sein de l’équipe d’étoiles lors des deux tournois.