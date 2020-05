Décès d’un ardent défenseur de la mobilité durable

Directeur général pendant 25 ans de Transport 2000, une association vouée à la promotion de moyens de transport efficaces et durables, Normand Parisien est récemment décédé à l'âge de 61 ans.

C’est l’organisme qui s’appelle maintenant Trajectoire Québec qui en a fait l’annonce mercredi. Son travail «à Transport 2000 lui a permis d’œuvrer sans relâche à la promotion du transport en commun et pour la défense des droits de ses usagers, a indiqué dans un communiqué François Pepin, président du conseil de Trajectoire Québec. Il s'est révélé être un actif important pour notre organisation et sa grande disponibilité a été appréciée par tous les membres».

Vendredi, la Société de Transports de Laval (STL) a salué la disparition d’un «acteur dévoué du secteur des transports au Québec».

«La mise en valeur des membres de l'industrie des transports, l'amélioration du service aux citoyens de la région métropolitaine et la sensibilisation aux enjeux de mobilité font partie de son héritage à notre industrie», a fait savoir Guy Picard, directeur général de la STL.

L’Autorité régionale de transport métropolitain lui a aussi rendu hommage en retenant son «engagement indéfectible envers les transports collectifs. Il a été un ardent défenseur des usagers et de la qualité des services offerts dans le transport régulier et adapté. Nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches».