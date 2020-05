Des avions construits au Québec vont chercher des masques en Chine

Air Baltic a utilisé des avions Airbus A220 conçus et assemblés à Mirabel pour aller chercher des masques et des respirateurs en Chine.

Le transporteur national de la Lettonie a effectué trois vols de 4800 kilomètres entre la capitale du pays balte, Riga, et Ürümqi, en Chine.

Lors de chaque vol, plus de 600 boîtes ont été placées dans la soute et dans la cabine, soit 5,4 tonnes de marchandise.

Pour aider Air Baltic à adapter ses avions A220 à ces missions hors du commun, une équipe d’Airbus à Mirabel a préparé un guide d’une dizaine de pages qui a également été mis à la disposition des autres exploitants de l’appareil.

Courtoisie

«C’est un besoin qu’on n’avait pas en tête il y a six mois, mais la COVID nous a fait changer bien des choses, y compris la façon de voir nos avions», affirme l’ingénieur en chef pour l'A220, Jean-François Parent.

Pour l’instant, Air Canada et Delta Air Lines continuent de transporter des passagers avec tous leurs avions A220. Il est avantageux de faire voler ces appareils en ces temps de faible demande puisqu’ils sont plus économes en carburant que les avions plus anciens.

L’arrêt de la majorité des vols passagers dans le monde a réduit la capacité cargo des compagnies aériennes. Pour compenser, plusieurs d’entre elles ont converti des avions en tout-cargo. Air Canada a notamment enlevé les sièges dans des appareils Boeing 777 et Airbus A330.