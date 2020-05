Fillette disparue en forêt : «ses pieds étaient comme des blocs de glace»

La communauté de Notre-Dame-de-la-Merci dans Lanaudière a retenu son souffle pendant des heures en fin de journée jeudi en raison de la disparition en forêt d’une enfant de 9 ans alors que la température était glaciale et que la nuit était tombée.

«Kim est une petite fille qui aime la nature, qui aime la forêt, elle aime la survie en forêt. Elle a décidé d’aller prendre une marche en avertissant son papa, a raconté Gabrielle Veilleux-Noël, une amie de la famille en entrevue au Québec Matin.

C’est vers 16h30 que l’inquiétude s’est emparée du père de la fillette lorsqu’il s’est aperçu qu’elle n’était toujours pas revenue. Les recherches se sont amorcées rapidement dans un tourbillon d’inquiétude pour les parents et les proches.

Erik Peters | Agence QMI

«C’est une amie de ma fille, donc dès que j’ai su la nouvelle j’ai fait une publication sur Facebook et je l’ai fait partager le plus possible pour que tout le monde la voie. Un groupe de personnes est parti de chez moi hier à 22h pour aller aider aux recherches, ce sont tous des amis de la famille. On se met à leur place, on pense que ce sont nos enfants», détaille Mme Veilleux-Noël.

La citoyenne de Notre-Dame-de-la-Merci connaît bien le secteur où la petite Kim s’est perdue, un secteur très boisé où rodent les ours.

«Moi-même si j’avais été perdue dans cette montagne-là, je pense que je me serais roulée en boule et j’aurais pleuré», ajoute l’amie de la famille.

Retrouvée par un médecin

La fillette a heureusement été retrouvée vers 1h du matin par un médecin du lac Lafrenière et sa femme qui l’ont entendu crier. Ils ont ramené la fillette à leur domicile et ont appelé les policiers et la maman est allée chercher sa fille.

Erik Peters | Agence QMI

«Elle était frigorifiée, ses bottes étaient des blocs de glace. Elle avait les bras gelés à partir des épaules, il faisait froid hier soir», détaille Mme Veilleux-Noël.

Transportée à l’hôpital, la jeune fille a souffert d’une légèrement hypothermie, «mais là elle va super bien».

Erik Peters | Agence QMI

La maman remercie la population

Au lendemain de cette mésaventure, la maman demeure encore fortement ébranlée par cet incident qui aurait pu avoir des conséquences graves.

Erik Peters | Agence QMI

Dans un texto envoyé à TVA Nouvelles, la mère de Kim qui ne souhaite pas accorder d’entrevue, a toutefois tenu à remercier la population pour le soutien apporté dans les recherches.

«Ce fut très dur à gérer, ça tournait très vite dans nos têtes! [...] Merci à la population! Merci mille fois! Nous sommes tous très heureux de l’avoir retrouvée saine et sauve. Notre petite aventurière va bien, en santé. Beaucoup plus de peur que de mal ! »