Le coach personnel d'Adele défend la nouvelle silhouette de la chanteuse

Le coach personnel d'Adele a répliqué aux trolls qui critiquent la star pour sa perte de poids. Alors que de nombreux fans ont félicité la chanteuse, qui est apparue récemment sur les réseaux sociaux avec une silhouette très amincie, certaines personnes mal intentionnées l'ont attaquée, lui reprochant notamment d'avoir perdu du poids uniquement pour correspondre aux stéréotypes de l'industrie musicale.

Pete Geracimo, qui a aidé l'artiste à se remettre en forme, a tenu à réagir après cette série d'attaques de trolls dans un post Instagram.

« Mon expérience personnelle, après avoir travaillé avec elle dans les bons comme dans les mauvais moments, c'est qu'elle n'a jamais suivi que son propre chemin. Quand Adele et moi avons démarré ce voyage, il ne s'agissait jamais d'être super maigre. Il s'agissait de la remettre en bonne santé. En particulier après la grossesse et l'accouchement. Quand son album 25 est sorti, après la tournée, elle a dû se tenir prête à partir pour un planning de 13 mois très compliqué. Pendant cette période, elle a commencé à faire du sport et à faire de meilleurs choix alimentaires, du coup, elle a perdu beaucoup de poids et les gens ont commencé à s'en rendre compte. Sa transformation a été partagée dans les médias. L'attention que ça a généré était incroyable.

Depuis qu'elle a déménagé à LA, tout le monde sait qu'elle a vécu des changements personnels importants. C'est naturel qu'avec ces changements, une nouvelle forme d'affirmation de soi intervienne et qu'elle ait envie de devenir la meilleure version d'elle-même. Elle a changé ses habitudes alimentaires et a décidé de faire du sport. Je ne pourrais pas être plus fier d'elle ou heureux pour elle!», a-t-il posté, encourageant ses fans à saluer ses efforts