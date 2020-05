Le plasma de Canadiens guéris étudié

Le plasma des Canadiens et de Québécois atteints de la COVID-19 est étudié afin de savoir s’il pourrait servir pour guérir d’autres malades.

Des chercheurs de l’hôpital Sainte-Justine en collaboration avec Héma-Québec travaillent sur un essai clinique pancanadien, et même aux États-Unis sur le plasma convalescent.

«Quand quelqu’un attrape un virus, après deux semaines on commence à développer des anticorps et puis notre défense immunitaire va être maximale quatre semaines après avoir contracté le virus», explique le Dr Philippe Bégin, allergologue.

«Le principe est de faire un don de sang, on va retirer la portion liquide qui contient les anticorps, faire une transfusion a quelqu’un qui a la maladie et on va lui donner nos anticorps pour l’aider à se défendre contre le virus», ajoute le Dr Bégin.

L’essai est déjà en cours alors que du plasma de malade a déjà été récolté. «On espère pouvoir commencer les premières inclusions de patients dans l’étude à partir de la semaine prochaine», précise le spécialiste.

Comme il y a peu de chance d’obtenir un vaccin contre la COVID-19 avant 12 à 18 mois, les chercheurs se penchent sur des traitements.

«La différence avec un vaccin c’est l’immunisation. Un vaccin c’est de l’immunisation active, on apprend au corps à fabriquer ses anticorps. Le plasma c’est de l’immunisation passive, les anticorps vont rester dans le corps pendant trois semaines, c’est quelque chose qui est consommé une fois qu’il est donné», de dire le chercheur.

Les chercheurs espèrent compléter l’étude à l’automne, mais devraient avoir des résultats d’ici le milieu ou la fin de l’été.

«On devrait avoir une idée pour savoir si c’est dangereux, complètement inefficace ou à l’inverse très efficace. À ce moment, on arrêterait l’étude d’avance pour l’offrir à la population», conclut le Dr Bégin.