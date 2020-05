Les dons du public dans le long combat contre la COVID-19

Chez les organismes qui viennent en aide aux plus démunis, on s’attendait à ce que cette crise de la COVID-19 passe, qu’elle soit temporaire.

Maintenant, on doit se préparer à un long combat.

On s’attendait à quelque chose de dur à Jeunesse au soleil, où on distribue des paniers aux familles passées à travers les mailles du système, mais peut-être de moins dramatique que ce qu’on voit actuellement.

« Ce qu’on espérait au début de la crise, quand on disait qu’on allait mettre le Québec sur pause pendant trois semaines, c’était que ça ne dure pas trop longtemps, que les commerces et les grands employeurs au Québec allaient pouvoir survivre pour continuer de donner des emplois aux gens après la crise », a réfléchi Ann St-Arnaud, directrice adjointe des services d’urgence et des communications, vendredi en entrevue à TVA Nouvelles.

« Ce qu’on voit présentement, ce sont des fermetures massives qui se profilent et qui sont déjà. »

Les OBNL comme Jeunesse au soleil doivent maintenant réussir à répondre à une demande beaucoup plus élevée que celle qu’a connue le Québec prospère d’avant la crise quand on avait quasiment le plein emploi dans la province.

« On est chanceux. On vit dans une société remarquable, c’est-à-dire que quand les besoins se font sentir, les bénévoles sont là, les donateurs sont là aussi et son très généreux, s’est réjoui Ann St-Arnaud. On a reçu plus de 800 dons depuis le début de la crise. C’est monsieur, madame tout-le-monde qui nous permet de faire notre mission. »

Il a été annoncé vendredi que le gouvernement fédéral prolongera la durée de son programme de subvention salariale de 75 % pour les entreprises durement touchées par la pandémie de COVID-19.

Pas moins de trois millions de Canadiens ont perdu leur emploi depuis le début de la crise économique liée à la COVID-19, selon les données publiées vendredi par Statistique Canada. Le Québec est particulièrement touché avec un taux de chômage historique de 17 %.