Les poules en ville de plus en plus populaires

L’engouement pour les poules urbaines est en croissance constante depuis les dernières années, et la pandémie a multiplié cette tendance, puisque les gens sont de plus en plus nombreux à vouloir être autosuffisants cette année.

L’entreprise Coco-Rico, qui se spécialise dans la conception et la fabrication de poulaillers, est surprise par l’enthousiasme des gens à devenir de plus en plus autonomes pour se nourrir.

«Nous n’aurions jamais pu estimer la vague qui nous a frappés. En un mois cette année, nous avons plus vendu qu’en six mois, l’an passé», explique Marco Gravel, propriétaire de l’entreprise.

Sa conjointe, Marie-Josée Tanguay, qui lui donne un coup de main dans l’entreprise, indique que normalement, ils vendent trois installations par semaine.

«Maintenant, c’est environ trois par jour. Les demandes ont quintuplé», souligne-t-elle.

Le couple indique également que plusieurs municipalités ont adopté des règlements qui favorisent la présence de poules urbaines sur les propriétés des citoyens, ce qui avait déjà accentué les demandes, dans les dernières années.

Mais M. Gravel concède que la pandémie a entraîné un besoin d’autonomie motivé par la crainte de manquer de choses.

Pénurie

Louise Arbour, de l’entreprise Poules en ville, constate que la pandémie représente l’occasion, pour ceux qui mijotaient leur projet d’avoir leur propre poule, de finalement mettre leur projet à exécution.

«Ç’a provoqué une ruée vers l’achat de poules», explique-t-elle.

Or, il y a une pénurie de poules, puisqu’elles doivent être réservées.

«Elles sont réservées par des gens qui s’y connaissent et qui avaient planifié leur projet, bien avant la pandémie», précise Mme Arbour, ajoutant toutefois que ça pourrait changer, d’ici juin.

«Il y a des listes d’attente, car on croit que des familles changeront d’idée en prenant conscience de l’ampleur du projet», croit-elle.

Un «palace» à poules

Un citoyen de Lévis, qui a renoué avec le projet de poules à cause de la pandémie, a construit un véritable palace pour accueillir des poulets de grain dès l’automne.

«Nous écoutions les Survivalistes et nous sommes tombés en pandémie. Nous avons décidé de nous réinstaller pour avoir des poulets de grain et essayer de nous autosuffire un peu», explique Joël Lévesque.

Avec sa famille, ils ont acheté des poussins dans la période de Pâques. Il admet que les poules sont très difficiles à trouver.

«Tous les contacts que j’ai pour m’approvisionner en œufs fécondés ont de la difficulté, certains se sont fait couper leur commande. L’approvisionnement est difficile», indique M. Lévesque.