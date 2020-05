Les Québécois seront plus nombreux à célébrer la fête des Mères

Un peu plus de 77% des Québécois souligneront la fête des Mères dimanche, selon un sondage réalisé par l’Observateur pour le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD). Il s’agit d’une augmentation notable comparativement aux années précédentes alors que 51% de la population avait célébré l’événement en 2019 et que 58% l’avaient fait en 2018.

D’après les intentions d’achats, les Québécois devraient dépenser 325 millions $ cette année pour la fête des Mères, une hausse d’environ 35% par rapport à l’année dernière. Il s’agit d’une moyenne d’environ 65 $ par personne.

Les fleurs ou les plantes demeurent le cadeau le plus souvent offert aux mamans pour l’occasion. En effet, 25 % des Québécois qui achèteront un présent cette année pour la fête des Mères opteront pour ce choix. Les friandises et les douceurs (14%) font également partie des cadeaux les plus prisés.

Les cartes-cadeaux (7%), le vin et l’alcool (7%), les livres et la musique (6%), le parfum et les produits de beauté (5%), les vêtements et accessoires mode (3%), les billets de spectacle et les sorties culturelles (2%) ainsi que les forfaits détente (1%) font aussi partie des choix de cadeaux des Québécois.

Par ailleurs, 14% d’entre eux célébreront l’événement avec une rencontre familiale virtuelle cette année, en raison du confinement.

«La fête des Mères est l’une des fêtes parmi les plus significatives pour les Québécois», a indiqué Stéphane Drouin, directeur général du CQCD, vendredi, par communiqué.

«Année après année, la fête des Mères représente en effet une occasion unique pour les détaillants de vivre ce moment important avec leur clientèle. Ceux-ci ajustent alors leur offre, même dans la situation actuelle, afin de bien répondre aux demandes des consommateurs.»

Le sondage a été réalisé auprès de 10 000 répondants du 1er au 6 mai 2020.