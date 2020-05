Les restos et les bars veulent agrandir leur terrasse en Mauricie

Des restaurateurs et des tenanciers de bars de la Mauricie souhaitent agrandir leur terrasse pour accueillir un plus grand nombre de clients, tout en respectant la distanciation sociale.

Des gens d'affaires de Trois-Rivières et de Shawinigan, appuyés par les MRC de Maskinongé et de Mékinac, ont interpellé la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour avoir cette permission.

«Le gouvernement devrait saisir cette opportunité pour venir en aide aux propriétaires de bars et de restaurants qui l'ont difficile depuis le début de la pandémie», a affirmé le maire de Shawinigan, Michel Angers.

Selon lui, plusieurs solutions sont envisageables, comme installer des terrasses sur les trottoirs ou même dans les rues, à condition d'avoir le feu vert des autorités.

Les restaurateurs aussi ont des idées plein la tête pour la saison estivale.

«J'aimerais relier la 5e rue et l'avenue Willow par le biais de la ruelle à côté de mon restaurant. J'y mettrais des tables, des fleurs, des lumières... », a expliqué le directeur général de la microbrasserie le Trou du Diable, Mathieu Richard.

Pour lui, c'est une façon d'aller chercher presque le même nombre de clients qu'avant, mais en ayant 2 mètres entre chaque table.

À Trois-Rivières, c'est la rue des Forges qui pourrait accueillir tables et chaises cet été.

«Il faudra la repenser et la réaménager, toutes les options sont envisageables», a mentionné le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche.

Histoire de donner un coup de pouce aux restaurateurs, la Ville de Trois-Rivières offre d'ailleurs gratuitement les permis d'exploitation d'une terrasse extérieure pour la saison 2020. Pour les restaurateurs et les bars, cela représente une économie de 45 000 $ par année.

Autres demandes

Les demandeurs veulent aussi pouvoir vendre de l'alcool à l'intérieur de ces terrasses temporaires, question de permettre aux clients de siroter leur verre en mangeant.

«On aimerait ça que les gens puissent se promener avec leur consommation dans les zones où ce sera permis. Comme ça, les gens pourraient se disperser et encore une fois, avoir deux mètres entre eux», a expliqué le directeur général du Trou du Diable.

Pour les restaurants qui font affaire avec des intermédiaires de livraisons comme Uber Eat ou Skip the dishes, les propriétaires souhaitent aussi pouvoir vendre de l'alcool avec les repas qui sont livrés.

«C'est normal que la clientèle souhaite boire une bonne bouteille avec leurs pâtes comme lorsqu'elle venait en restaurant. On aimerait pouvoir leur offrir ce même service complet en livraison», a souligné la directrice adjointe du restaurant Angéline, Valérie Lajoie.