Lignes ouvertes à LCN: deux urgentologues répondent à vos questions

Que ce soit en lien avec la santé ou l'économie, nos spécialistes répondent quotidiennement à vos questions en direct sur les ondes de LCN.

Posez-nous vos questions en santé et en économie et nous y répondrons en direct à 16h30 sur les ondes de LCN. Envoyez-les par courriel à nouvelles@tva.ca ou par téléphone au 514 370-3222.

«Je crois avoir des symptômes de la Covid-19. Avec les nouveaux critères, est-ce que je peux aller me faire tester?» - Mélissa

«Les critères sont constamment en évolution. On leur recommande de faire appel à la ligne info-COVID. Présence de fièvre, difficultés respiratoires, toux, ce sont des critères de symptômes. On peut inclure des symptômes digestifs aussi. Appelez la ligne pour avoir l’information.» - Dre Mélissa Ranger, urgentologue

«Ma mère est malade, je suis immunosupprimée, mon conjoint vient de terminer des traitements de radiothérapie, est-ce qu’on devrait recommencer à aller à l’épicerie ou s’abstenir?» - Johanne

«Attendez encore un peu. La transmission communautaire est encore bien présente. Gardez la prudence que vous exercez. Étant donné votre mère et vous-mêmes. Gardez la prudence et continuez de vous faire aider.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue

«L'obésité est-elle vraiment un facteur de risque de complications de la maladie? Est-ce ce que vous observez sur le terrain?» - Hugo

«On a un petit deux mois d’expérience. On remarque certains facteurs chez les patients l’âge, le sexe, être un homme prédispose et l’obésité, mais pas nécessairement l’embonpoint. Il y a une grosse étude en Angleterre sur les décès et on a remarqué que l’obésité faisait partie de ces facteurs de risque.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue

«Ma colocataire de 65 ans fait de la dialyse, est-ce que c’est dangereux pour moi qui ai 60 ans?» - Danielle

«Quand on rentre à l’intérieur de l’hôpital, il y a des mesures très sévères. Toutes les mesures sont appliquées. Toutes les mesures sont prises, les risques de la contracter à cause de ses visites sont très faibles.» - Dre Mélissa Ranger, urgentologue

«Des scientifiques étudient actuellement les anticorps des lamas qui pourraient neutraliser le virus. Qu'en est-il au juste?» - Bernard

«Ç’a déjà été étudié par le passé pour d’autres syndromes qui ressemblent à la COVID. Ils essaient de créer des anticorps chez les lamas et peut-être utilisés chez les humains. Les lamas pourraient peut-être nous aider à combattre la maladie.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue

«Je suis asthmatique et j’ai la maladie de Crohn, est-ce un problème pour la COVID?» - Suzie

«Ça dépend des médicaments que vous prenez. Des patients qui prennent des médicaments quotidiennement peuvent être immunosupprimés. Pour ceux qui ont de l’asthme modéré ou léger, il n’y a pas vraiment de problème. Pour la maladie de Crohn, ça dépend des thérapies que vous prenez pour la maladie.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue

«J’ai 76 ans, j’ai une maladie pulmonaire chronique, si jamais je contracte la maladie est-ce que j’ai une chance de survie? Quelles sont ces chances?» - Jacek

«De par votre âge et vos antécédents, vous faites partie des patients à risque. Même chez les patients très hypothéqués, il y a un haut taux de survie. Vous avez d’excellentes chances, mais vous faites partie de la population à risque. Je vous conseille de rester confiné et faites attention à vous.» - Dre Mélissa Ranger, urgentologue

«Je m'apprête à retourner travailler. Quelles sont les précautions que je peux prendre pour me protéger et protéger les autres?» - Marie-Andrée

«Il faut maintenir le lavage des mains, il faut qu’il y ait une station de lavage des mains. Il faut qu’il y ait la distanciation sociale et si ce n’est pas possible, le port du masque est recommandé. Lavez-vous en arrivant à la maison.» - Dre Mélissa Ranger, urgentologue

«Je suis enceinte et en septembre j’aurai mon bébé naissant, que faire avec la rentrée?»

«Toutes les données, on ne les a pas. Au troisième trimestre ça peut être plus difficile. Est-ce qu'avec la COVID, il pourrait y avoir des complications, c'est difficile à dire. Pour le premier et deuxième trimestre moins, mais pour le troisième ce serait peut-être mieux de rester confinée.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue

«Je fais de la pression artérielle et j’ai une garderie familiale, est-ce que je suis à risque?» - Farida

«On ne retire pas du travail tous les hypertendus, surtout si c’est bien contrôlé. Essayez de porter le masque et de laver vos mains fréquemment. Avec votre âge, même si vous l’attrapez, le taux de mortalité est très bas.» - Dre Mélissa Ranger, urgentologue