Plus de 4500 décès liés à la COVID au pays

La pandémie de la COVID-19 a fait jusqu’à maintenant plus de 4500 morts au pays, dont près de 60 % au Québec.

Depuis plusieurs semaines, le Québec mène le bal dans le nombre de décès avec un nouvel ajout de 95 pertes de vie, vendredi, portant le total dans la province à 2725.

Le nombre de personnes contaminées par le nouveau coronavirus est aussi en plus grand nombre dans la Belle Province avec quelque 36 150 cas sur les 66 312 cas recensés au pays.

En Ontario, province voisine, 13 990 personnes étaient considérées comme guéries, ce qui représente 71,4 % des 19 598 cas. Du côté des décès, il y en a eu 63 de plus pour un total de 1540 répertoriés depuis le début de la crise.

Les autorités ontariennes continuent de tester beaucoup puisqu’en 24 h, quelque 16 000 tests ont été faits, soit 397 149 depuis le début.

La province est allée de l’avant avec l’assouplissement de ses mesures avec la réouverture de pépinières vendredi, qui précède celle des quincailleries, notamment, samedi. L'Ontario a aussi assoupli vendredi les restrictions imposées aux installations d'entraînement sportif professionnel qui peuvent rouvrir, à condition d’établir des protocoles de santé et de sécurité en réponse à la COVID-19.

Vendredi, les 1391 nouveaux cas enregistrés venaient essentiellement du Québec (+912) et de l’Ontario (+477), mais aussi du Manitoba (1) et de la Nouvelle-Écosse (1).

Au Nouveau-Brunswick, où il n’y avait pas de nouveau cas, le premier ministre Blaine Higgs a annoncé la phase 2 de son plan de rétablissement avec la reprise des interventions chirurgicales électives, la réouverture d’entreprises et la reprise d’activités comme les restaurants, les campings, les commerces de détail, y compris les centres commerciaux, ou encore les espaces culturels comme les musées, les galeries et les bibliothèques.

De plus, les rassemblements publics de 10 personnes ou moins sont permis à l’intérieur pour des services religieux en personne, des mariages et des funérailles, et ce, en respectant les mesures de distanciation physique.

«Nous sommes en mesure d’aller de l’avant avec notre plan de rétablissement parce que les gens du Nouveau-Brunswick ont répondu à l’appel en suivant les directives de la Santé publique et en aidant à contenir la propagation du virus», a soutenu M. Higgs.

La situation au Canada:

Québec: 36 150 (2725 décès)

Ontario: 19 598 (1540 décès)

Alberta: 6017 (114 décès)

Colombie-Britannique: 2288 (126 décès)

Nouvelle-Écosse: 1008 (46 décès)

Saskatchewan: 531 (6 décès)

Manitoba: 284 (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 261 (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 120

Île-du-Prince-Édouard: 27

Yukon: 11

Territoires du Nord-Ouest: 5

Nunavut: 0

Canadiens rapatriés: 13

Atteints par le virus: 66 313

Décès: 4567