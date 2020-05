Québec solidaire souhaite abolir les CHSLD

À l’heure où les personnes âgées sont les plus fortement touchées par la pandémie de COVID-19, Québec solidaire a fait connaitre sa proposition pour «révolutionner les soins aux aînés au Québec», notamment en abolissant les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

En ce sens, Québec solidaire propose un modèle de soins à domicile et de résidences entièrement publiques gérées par la communauté.

«Le système actuel est en échec total. C’est un système inhumain (...) et inefficace. C’est un véritable gouffre financier», déplore d’emblée le co-porte-parole et député de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

Le parti propose en revanche le transfert des ressources en place vers le maintien des soins en domicile.

«Ça fait des décennies que tous les experts le disent : les soins à domicile c’est mieux pour les aînés et ça coûte moins cher», avance Nadeau-Dubois.

À cet effet, le député de Gouin souligne que le Québec fait piètre figure lorsqu’on le compare sur la scène internationale.

«Quand on prend l’enveloppe globale qu’on dépense par année pour les soins aux aînés, 15% va aux soins à domicile et 85% aux CHSLD. En Europe, c’est plutôt le portrait inverse», donne-t-il en exemple en entrevue avec Mario Dumont sur les ondes de LCN.

Faire table rase du modèle existant

Québec solidaire admet que la tragédie nationale dans les CHSLD replace certaines choses au cœur des préoccupations des québécois.

Au cœur de leur plan d’action, le parti propose que 60% des investissements des soins pour aînés soient dédiés aux soins à domicile et parallèlement, abolir les CHSLD comme on les connait.

«C’est un modèle bureaucratique qui coûte trop cher et qui ne prend pas soin de nos aînés. Il n’y a plus grand monde au Québec qui ont envie d’y aller», ajoute Gabriel Nadeau-Dubois.

Les solidaires souhaitent donc revoir entièrement la philosophie derrière les soins prodigués aux aînés en misant d’abord sur la communauté et en mettant sur pied des conseils d’administration composés en partie par des personnes âgées.

«Les maisons des aînés [de Marguerite Blais] sont en fait des CHSLD rénovés et moins populeux, mais ça garde la même philosophie hospitalo-centrée et ça ferait encore partie du mammouth bureaucratique que sont les fameux CIUSSS et CISSS. Nous, on croit qu’il faut décentraliser et faire ce qu’on appelle des résidences locales de soins gérées par la communauté», explique Gabriel Nadeau-Dubois.