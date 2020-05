Réapprovisionner les commerces non essentiels sera un défi

Certains commerces non essentiels qui viennent de rouvrir leurs portes vont avoir du mal à regarnir leurs inventaires. En raison du ralentissement mondial, des chaînes d'approvisionnement sont en effet rompues.

C'est le cas dans le domaine de la chaussure. Chez Caron Chaussures de Trois-Rivières, les produits viennent principalement d'Italie, d'Espagne, du Portugal et de Chine. Or, la plupart des frontières sont toujours fermées et la production manufacturière est au ralenti sinon interrompue dans bien des pays fournisseurs.

«C'est sûr que notre approvisionnement est compliqué», a déploré Bernard Caron, de Caron Chaussures.

«Ce que l'on a à l'intérieur, on en est bien contents et c'est précieux», a-t-il ajouté en parlant de son entrepôt.

Le problème touchera aussi les bottes d'hiver, qui sont pourtant fabriquées au Québec. Encore là, les fabricants ont du mal à trouver la matière première.

La situation est la même chez les détaillants d'équipements sportifs. Des fournisseurs de Plante Sports Excellence de Trois-Rivières ont déjà prévenu qu'il y aura rupture de stock de certains produits.

«C'est à cause des barrières un peu partout et également des usines ou la fabrication a été interrompue», a expliqué Yves Tremblay, le propriétaire. Ses inventaires lui permettent tout de même de tenir jusqu'à l'automne.

Dans l'automobile, on se demande aussi si les nouveaux modèles arriveront à la fin de l'année. «Naturellement, s'il y a des usines qui ont fermé un peu partout dans le monde ça va [nous] affecter plus tard. Encore là, ça dépendre du rythme des ventes», a indiqué Benoit Dusablon du concessionnaire Le Prix du Gros, qui exploite 17 points de vente du Québec.