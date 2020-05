Richard Martineau barré par le boss de Facebook

Richard Martineau a un merci tout spécial pour un milliardaire qui lui permet de constater que le vie est plus belle sans les médias sociaux.

«Je sais qu’il nous écoute chaque matin. Je veux en profiter pour remercier Mark Zuckerberg propriétaire de Facebook. Salut Mark!», appuie le chroniqueur en souriant.

«Il m’a barré de Facebook samedi dernier, je ne sais pas pourquoi. Je me sens comme un gars qui avait des problèmes de jeu, qui a été barré du casino et qui ne peut plus y retourner. Il y a deux ennemis durant le confinement: le vino et les médias sociaux. Les deux ensemble, c’est comme de la nitroglycérine», illustre Richard Martineau.

Depuis que «Mark Zuckerberg lui a fait une faveur», le chroniqueur constate davantage les écueils des médias sociaux.

«J’allais trop sur Facebook et les médias sociaux. Je me rends compte que la vie est plus belle. C’est fou ce qu’on y lit comme désinformation, théories débiles, le ton est hargneux, il y a des insultes. J’y ai participé aussi. Je ne suis pas blanc comme neige. Tu pognes les nerfs et t’obstines. Au lieu de te calmer, ça ajoute à ton stress.»

Richard Martineau retrouve même certains plaisirs de la vie. «Ça me donne plus de temps. J'ai découvert le BIXI, je me promène les cheveux au vent. Je vais pouvoir retrouver ma page Facebook demain, ça ne m tente pas plus que ça», laisse-t-il tomber.

