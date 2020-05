Un ex-ministre suggère d'éliminer temporairement la TPS

Déjà sévèrement ébranlée, l’économie canadienne pourrait continuer d’en arracher même après le déconfinement en raison de l’incertitude qui planera sur le portefeuille de milliers de citoyens qui ont vu leurs revenus chuter.

De nombreux commerçants risquent de faire face à de nouvelles difficultés même après leur réouverture, puisque plusieurs consommateurs préféreront accumuler leurs économies dans la crainte d’une nouvelle crise financière.

«Est-ce que les gens vont être très prudents et ne vont pas dépenser? Dans ce cas-là, il faut mettre des incitatifs», plaide l’économiste en chef au groupe Industrielle Alliance et ancien ministre du Développement économique, Clément Gignac.

L’ex-ministre estime qu’un congé des taxes de vente, notamment la TPS, mais peut-être aussi la TVQ, inciterait les consommateurs à délier les cordons de leur bourse avec moins d’appréhension. Cette mesure coûterait 4 milliards $ par mois au Trésor public, selon ses estimations.

«Vous allez me dire que c’est beaucoup, mais quand on voit qu’on est déjà rendu à 250 milliards de déficits, si ça peut encourager les gens à dépenser et à encourager nos commerçants, ce serait une bonne chose», raisonne-t-il.

Cette mesure exceptionnelle serait mise en place dans un contexte tout aussi unique. La crise financière actuelle, marquée par un taux de chômage qui atteint les 17 % au Québec, est presque sans précédent aux yeux de l’économiste.

«Ce sont des chiffres qui me rappellent 1982, quand les taux d’intérêt étaient à 15-20 %. On disait que c’était la plus grosse récession qu’on n’avait jamais vue depuis la Deuxième Guerre mondiale et qu’on n’allait pas revoir ça. On est pourtant en train de revoir ça», analyse-t-il.

Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, n’a pas semblé chaud à la suggestion de suspendre la TVQ. En entrevue à LCN, il a indiqué que cette option «ne se trouvait pas en haut de sa liste».

«On observe, partout où on déconfine, que les gens demeurent prudents. La consommation, ce n’est là que la reprise va se manifester de la façon la plus dynamique», a expliqué le ministre Girard.

Plusieurs années avant un retour à la normale

M. Gignac s’attend néanmoins à un rebond considérable de l’économie en deuxième moitié d’année avec le retour au travail d’environ 80 % à 85 % des gens sans emploi. Les secteurs du tourisme, de l’hébergement et de la restauration pourraient cependant devoir attendre encore longtemps.

«Malheureusement, avant que l'on voie un taux de chômage aussi bas que l’an passé, on est vraiment à trois ou quatre ans de ça», dit-il.

Bien entendu, une deuxième vague de l'épidémie plus percutante qu'anticipé et l'absence d'un vaccin ou d'un médicament pourraient venir chambouler les perspectives.