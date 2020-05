Un homme de 23 ans meurt de la COVID-19 après deux retours de l'hôpital

Une famille de Chicago a du mal à accepter la mort de Deshaun Taylor, 23 ans, des suites de la COVID-19 – un décès survenu après son retour à la maison en provenance de l’hôpital où il avait été contrôle positif au nouveau coronavirus.

Ebony Taylor, la soeur de Deshaun, était incapable mardi de rejoindre son frère, lui qui luttait contre des symptômes du nouveau coronavirus à la maison.

« Je tombais toujours sur sa boîte vocale, ce qui m’inquiétait, alors je me suis dépêchée à me rendre à sa maison », a-t-elle expliqué à la chaîne CNN.

C’est là qu’Ebony Taylor a trouvé son frère inconscient dans sa chambre. Le jeune père, qui travaillait comme préposé à la sécurité pour des aînés, est mort tandis qu’il était amené à l’hôpital.

« Je ne pensais pas que de venir à sa maison ce jour-là serait mon adieu », a déploré Ebony Taylor.

Deshaun Taylor, père d’une fille de 4 ans nommée Novia, avait huit frères et sœurs. « Il aimait cette fille à mort », a assuré Ebony Taylor.

Cette jeune victime de la COVID-19 souffrait d’asthme et du diabète. Lors d’un premier séjour à l’hôpital, on lui avait diagnostiqué une pneumonie et le nouveau coronavirus avant de le renvoyer à la maison.

Deux jours plus tard, il a été ramené à l’hôpital parce qu’il ne pouvait plus respirer, avant d’être retourné à la maison au bout de deux heures.

« Ils t’envoient à la maison même si tu as une pneumonie, le diabète et que tu es à risque. Il m’a dit : "Ouais, ils ne font rien" », a raconté Ebony Taylor.

L’hôpital Little Company of Mary, situé au sud de Chicago et là où Deshaun Taylor a été brièvement traité avant de mourir, a exprimé ses condoléances à la famille du défunt, mais n’ont pas commenté le cas, évoquant la loi sur la confidentialité.