Un homme obtient un permis restreint grâce à la COVID-19

Un Québécois qui s’était fait suspendre son permis de conduire pourra quand même aller travailler en auto, car plus personne ne voulait covoiturer avec lui en raison de la COVID-19.

«Dans le contexte d’urgence sanitaire actuel [...], la preuve démontre qu’il doit pouvoir conduire son véhicule personnel», statue la juge Luce Kennedy dans une décision rendue publique cette semaine.

Simon McKenzie, un membre de la communauté Uashat mak Mani-utenam, sur la Côte-Nord, a perdu son permis de conduire en raison de l’accumulation de trop de points d’inaptitude.

Avant la crise du coronavirus, il n’avait pas de problème pour se rendre à son travail dans une aluminerie à 70 km de chez lui, puisque des collègues acceptaient de covoiturer.

Covoiturage impossible

Sauf qu’avec les règles de distanciation sociale, difficiles à respecter dans l’habitacle d’un véhicule, ce n’était plus possible de le faire, a-t-il expliqué à la juge.

«Avec la COVID-19, plus personne ne veut faire du covoiturage», a-t-il laissé tomber. Or, il n’y a pas de transport en commun dans sa région.

Et impossible de covoiturer discrètement puisque des agents de sécurité patrouillent dans le secteur afin de s’assurer du respect des consignes sanitaires.

S’il se faisait prendre, il risquerait alors un constat d’infraction salé.

Et pas question non plus d’aller au travail en taxi, puisque cela lui coûterait 150 dollars par jour.

«Sans une ordonnance lui permettant de conduire son véhicule pour se rendre à son travail, il perdra son emploi», n’a pu que constater la juge.

Conduite limitée

McKenzie a ainsi pu obtenir un permis restreint, qui sera valide jusqu’en juillet, ou jusqu’à la fin de la crise sanitaire si elle se termine plus tôt.

Si la magistrate lui a consenti ce privilège, elle a pris la peine de préciser que l’autorisation de conduire est valide uniquement pour le trajet entre son domicile et son travail, et non pour aller se balader.

De plus, comme son emploi à l’aluminerie nécessite qu’il conduise un chariot élévateur, la juge l’a également autorisé à le faire, dans le cadre de son travail.

S’il se fait intercepter par les policiers au volant de son véhicule dans d’autres circonstances, les autorités pourraient alors lui retirer cette faveur.

Notons que s’il avait perdu son permis pour une infraction grave ou criminelle, comme une conduite dangereuse, une course de rue ou encore pour alcool au volant, entre autres, McKenzie n’aurait pas pu obtenir un permis restreint.