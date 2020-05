Une 2e journée sans aucune perte de vie dans la région de Québec

Malgré 94 nouveaux décès à travers la province, la grande région de Québec et celle de Chaudière-Appalaches ne comptent aucune perte de vie pour une seconde journée consécutive.

Le Dr Horacio Arruda l’a mentionné jeudi après avoir parlé du déconfinement dans la grande région de Montréal : «Le reste du Québec, c’est le paradis!»

Les bonnes nouvelles sont rares, mais la situation continue de demeurer sous contrôle autant à Québec qu’à Lévis et ailleurs vers le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Le combat n’est toutefois pas gagné puisque la lutte se poursuit dans plusieurs résidences pour aînés.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Bon bulletin

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale n’a recensé aucun nouveau décès dans les 48 dernières heures. Les autorités sanitaires ont confirmé vendredi 19 nouveaux cas positifs sur le territoire de la Capitale-Nationale. Cette donnée quotidienne demeure faible et stable.

Le total à ce jour est de 1027 personnes infectées et 69 décès. Par ailleurs, 448 personnes sont considérées comme guéries.

Dans les hôpitaux désignés de la région, on compte actuellement 30 hospitalisations. Ce bilan quotidien demeure aussi sous contrôle.

«Collectivement, nous avons la responsabilité de protéger nos personnes âgées et d’éviter la propagation du virus dans la communauté et dans les milieux d’hébergement», a déclaré le Dr François Desbiens, directeur régional de la santé publique.

Parmi les foyers d’éclosion, le Jeffery Hale compte un seul cas de plus, pour un total de 190 personnes infectées, usagers et employés inclus. Le bilan reste à 39 morts.

Faible hausse

Aux Jardins d’Évangéline, cinq employés de plus sont infectés, pour un total de 107 en incluant les 54 usagers. Au Manoir et Cours de l’Atrium, un cas s’ajoute à la liste.

Au CHSLD Paul-Triquet, la situation ne s’est pas dégradée, tout comme au CHSLD Le Faubourg. Au CHSLD Saint-Jean-Eudes, la situation demeure stable également, tout comme au CHSLD du Boisé.

Au Manoir de Courville, la situation semble plus stable. Un employé de plus est infecté, alors qu’au Havre Trait-Carré, deux employés de plus sont confirmés positifs.

En Chaudière-Appalaches, la situation est stable et inchangée. Le bilan reste à huit morts.

Avec 77 décès au total, les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches comptent 2,8 % des 2725 pertes de vie liées au coronavirus à travers le Québec.

Le nombre de personnes infectées dans les deux régions (1447) totalise 4 % des 36 150 personnes qui ont officiellement été infectées par la COVID-19 à travers la province.

Montréal et Laval comptent plus de 76 % des décès de toute la province.