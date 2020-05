«Une clôture de 16 pieds tout le tour de Montréal!»

La réouverture des écoles et des commerces est repoussée au 25 mai dans la métropole, car le gouvernement estime que les cas de coronavirus y sont encore trop nombreux. Le Québec est en quelque sorte scindé en deux: les régions moins touchées par la COVID et Montréal frappée durement.

Vous êtes nombreux à réagir sur la page Facebook du Québec Matin. Voici quelques-uns de vos commentaires:

«Oui! Le nombre de décès n'a vraiment pas diminué, donc ce n'est pas encore le moment d'ajouter "du bois dans le feu", le feu est déjà trop gros! C'est normal qu'il y ait plus de contagion là où il y a davantage de population. Sauf dans les lieux de personnes âgées, il faut que ça s'arrête!!!» - Anne

«Attendez, on aura pas une deuxième vague... y’a pas eu de fin à la première vague... on va avoir un raz-de-marée.» - Lucie

«Clôture de 16 pieds tout le tour de Montréal!!» - Alain

«Je crois que ça aurait été mieux d'attendre en août, c'est un stress pour tout le monde. D'ici la fin de l'été, les plans d'action seront plus prévisibles. La pandémie est trop sournoise pour le moment. Montréal sera comme pour nous les coiffeurs, il faudra prendre sont mal en patience, mais graduellement oui, car rester dans la peur nous garde dans la noirceur.» - Danielle

«Réveillez-vous le peuple»

«Je suis tout à fait d'accord qu'il déconfine. Réveillez-vous le peuple, le gouvernement nous a caché bien des choses, écoute la presse et décide tout ce qu’il vous dit. Vous allez voir que le gouvernement est corrompu.» - Sandra

«Tout à fait en accord, car la CMM n'est pas DU TOUT prête !!! Par contre, il y a un réel danger que les gens des villes chaudes aillent magasiner et se promener dans les villes froides et ainsi gâche tout.» - Nancy

«Normal qu’il y ait des restrictions dans des régions à risques. Le Québec peut contenir 5 fois la France. En Europe, les pays sont collés et indépendants des autres. Ils n’ont pas attendu que l'un déconfine pour que l'autre le fasse pour la même grandeur de territoire que nous.» - Lucie

«Je ne pense pas que le 2 vitesses vont fonctionner, car les gens peuvent sortir du Grand Montréal et aller dans les autres villes. Il faut empêcher les gens du Grand Montréal de sortir afin de ne p s contaminer le reste du Québec. De plus, c'est pas juste pour les commerces de Montréal qui vont perdre de l'argent au détriment des commerces extérieurs.» - Caroline

«Pour les écoles, c’est correct. Mais les décès sont quasi tous en CHSLD alors pourquoi ne pas laisser les commerces ouvrir et le monde sortir tranquillement, car c’est notre santé mentale à tous qui va écoper et là, ça sera des suicides...» - Lyne

«C'est triste pour ceux qui ont suivi les règles et qui ont des commerces, mais je suis d'accord avec le premier ministre Legault. Il n'avait comme pas le choix.» - Francine

«Ce que le monde ne c mprend pas c'est qu'on déconfine aujourd'hui ou le mois prochain, le virus sera toujours présent.» - Carol-Ann

«D'accord oui. Mais, c’est très dur pour le moral et le mental de voir des régions reprendre une vie un peu plus normale avec certains commerces et nous a Montréal attendre encore. Pour les petits commerçants et certains services Montréal si tout va bien.» - David

Absolument d’accord. Ou préférez-vous que la COVID-19 se répande à la vitesse Grand-V?» - Claudette

«Pas compliqué: Tout ou presque repart lundi pour les régions. Les gens de Montréal vont aller magasiner et se promener dans les régions. Plein de gens se foutent carrément des consignes du gouvernement avec toutes les contradictions et l'incohérence ...» - Pascale