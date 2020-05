Une collecte de contenants consignés prévue dimanche dans des Maxi

Ceux qui veulent se débarrasser de leurs contenants consignés pourront le faire dimanche dans les stationnements d’une quarantaine de magasins Maxi du Québec au cours d’un événement qui permettra d’amasser de l’argent pour soutenir les communautés les plus vulnérables.

• À lire aussi: Contenants consignés: le gouvernement fixe un ultimatum de 24h

Les gens auront le choix de conserver l’argent ou de l’offrir comme don à l’organisme affilié à l’épicerie où ils feront leur dépôt. Pour sa part, Maxi s’est engagée à doubler les sommes amassées par chaque organisme.

Cette cueillette de contenants consignés, prévue de 8 h à 15 h, est organisée en collaboration avec des organismes communautaires locaux pour donner un peu de répit à des communautés touchées de plein fouet par la pandémie actuelle.

Rappelons que plusieurs détaillants et supermarchés au Québec refusent toujours de reprendre ces contenants afin de protéger leurs employés et leurs clients.

Évidemment, les règles mises en place par les autorités de santé publique seront respectées dimanche, que ce soit le port d’équipement de protection personnelle ou les mesures de distanciation sociale.

Maxi demande aux clients d’apporter des cannettes et des contenants en verre et en plastique. Ceux-ci doivent avoir été nettoyés et avoir été préalablement comptés. Les gens devront rester dans leur véhicule jusqu’à ce qu’ils se présentent à l’espace dédié au dépôt des contenants.

Liste de magasins Maxi participants:

• Maxi Alma Pont-Sud

• Maxi Angrignon, LaSalle

• Maxi Beauport, Québec

• Maxi Bedford, Côte-des-Neiges, Montréal

• Maxi Beloeil

• Maxi Buckingham, Gatineau

• Maxi Chibougamau

• Maxi Chicoutimi, Saguenay

• Maxi Drummondville

• Maxi Fleurs De Lys, Québec

• Maxi Gatineau

• Maxi Jean-Talon, Montréal

• Maxi Joliette

• Maxi Jonquière, Saguenay

• Maxi La Baie, Saguenay

• Maxi Laval

• Maxi Laval, Saint-François

• Maxi Lévis

• Maxi Masson, Montréal

• Maxi Papineau, Montréal

• Maxi Pie-IX, Montréal

• Maxi Pincourt

• Maxi Pointe-Claire

• Maxi Repentigny

• Maxi Rimouski

• Maxi Rivière-des-Prairies, Montréal

• Maxi Rivière-du-Loup

• Maxi Roberval

• Maxi Rosemère

• Maxi Saint-Georges

• Maxi Saint-Hubert, Longueuil

• Maxi Saint-Jérôme

• Maxi Saint-Laurent, Montréal

• Maxi Saint-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu

• Maxi Sherbrooke, rue Portland

• Maxi Terrebonne, Moody

• Maxi Trois-Rivières Ouest, boul. Jean XXIII

• Maxi Victoriaville

• Maxi Vimont, Laval