Une «horloge des morts de Trump» à Times Square

En guise de protestation contre l’inaction du président Donald Trump au début de la crise de la COVID-19, en janvier, une immense «horloge des morts de Trump» (Trump Death Clock) a été installée dans Times Square à New York.

Ce panneau, dévoilé par le réalisateur et auteur américain Eugene Jarecki, présente, en temps réel, le «nombre estimé d’Américains qui sont décédés de la COVID-19 en raison de l’inaction du président américain», peut-on y lire.

«Dès le départ, en janvier 2020, le président Trump et son administration ont été avisés que des mesures urgentes étaient nécessaires pour freiner la propagation du coronavirus. Le président a refusé d’agir jusqu’au 16 mars. Entretemps, une chance cruciale de contenir le virus a été manquée. Si des mesures d’atténuation avaient été mises en place, ne serait-ce qu’une semaine plus tôt, soit le 9 mars 2020, environ 60% des décès américains auraient pu être évités», lit-on sur l’affiche.

Les États-Unis comptaient, vendredi, plus de 1 305 000 cas confirmés de la COVID-19 et plus de 77 000 décès dus au virus.